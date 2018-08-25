以核養綠公投 江宜樺當志工邀民眾連署

前行政院長、長風基金會董事長江宜樺（中前）與夫人李淑珍（中後）25日擔任以核養綠公投連署志工，在西門捷運站出門呼籲民眾連署。（姚志平攝）

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民間發起「以核養綠」公投，前總統馬英九、前行政院長江宜樺等人今親身擔任連署志工響應。江宜樺與太太上午在西門捷運站外發放連署書，邀請民眾共同連署，他提到，政府的非核家園政策太過急躁，2025年可能會面臨嚴重的缺電、限電危機，因此他才支持「以核養綠」，以較穩健務實態度面對能源發展問題。

江宜樺說，蔡政府喊出2025非核家園，也就是7年後就要核電歸零，但這麼短時間內，再生能源還無法突破技術上的困難，火力發電廠佈建也來不及完成，意味著2025年台灣將面臨缺限電危機。而且大量使用火力發電，空氣汙染越來越嚴重，對國民健康也是很大的威脅。

江宜樺表示，他一再呼籲政府，不要基於政治上的既定立場，就設定2025年全部沒有核電，因為核電現在的運轉滿穩定的，核四也應該經由理性考慮，在完工後加入運轉。否則若把所有核電取消，依賴目前沒有成熟把握的再生能源，最後很可能再生能源發展不起來，全部用火力發電，空汙情形將會更加嚴重。

江宜樺認為，台灣天然資源有限，各種能源都不能放棄，只要經過客觀環境評估，安全沒有問題，都應該認真考慮支持。他說，他不反對再生能源，而是非常支持再生能源，就像他也支持核電，因為這些電力都是台灣珍貴的電力資源，不能偏廢，只要禁得起環保的檢驗，確保運轉沒有問題，都會支持。

(中時 )

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