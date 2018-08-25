五月天邀阿妹嗨翻鳥巢 10萬人跳到「離開地球表面」

五月天一連三天將和30萬《人生無限公司》的「社員」一起「打卡上班」。（取材自五月天微博）

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阿妹和五月天一起嗨翻鳥巢。（取材自五月天官方微博）

台灣天團五月天攜「人生無限公司」巡迴演唱會重返鳥巢，破天荒達成在鳥巢5度開唱，11場動員超過百萬人北京站，自24日起再度展開一連3場，昨首日邀來台灣重量級嘉賓「阿妹」張惠妹，演唱〈離開地球表面〉、〈三天三夜〉嗨翻全場，阿妹結束後回飯店開直播分享心情，因為她日前才站台頑童小巨蛋演唱會，又和林憶蓮合作《如懿傳》主題曲，她表示能和不同音樂人合作很開心。

繼2007年「離開地球表面JUMP！」世界巡迴演唱會，阿妹相隔11年再度遇上五月天，一首當然不夠，接著又帶來〈後來的我們〉，當初阿信提議合唱時，阿妹也表示很喜歡這首歌，就跟阿信說不如來個男女合唱版，讓全場歌迷一飽耳福，更依依不捨地說希望下次能在鳥巢開唱，接著阿信馬上搶當嘉賓，暗示笑問：「下次你來鳥巢開演唱會知道要找誰？」阿妹立馬回答：「五月天！」阿信笑說：「我們剛怕妳脫口說，當然找杰倫！」

阿妹和五月天昨天在舞台上大方互撩，阿妹先嘴甜說：「今天感覺很特別，在舞台上很少很少身邊有這麼多帥哥，怎麼辦？！」阿信爽回：「怎麼辦！我現在好嗨！第一次在鳥巢，我好感動，鳥巢比較大，妳剛剛講的大家可能沒有聽清楚，妳說什麼？」阿妹立刻配合回應，阿信趕緊奉承說：「當然了！五月天台上也很少來美女了！」雙方互動逗趣，讓歌迷們看得意猶未盡。

(中時 )

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