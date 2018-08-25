警方加強違規取締 帶給土城居民寧靜夜晚

土城警分局配合環保局，今年5月起在常有噪音車輛出入的重點路段，設置攔查點，加強違規稽查。（土城警分局提供）

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許哲瑗
土城警分局配合環保局，今年5月起在常有噪音車輛出入的重點路段，設置攔查點，加強違規稽查。（土城警分局提供）

土城警分局今年5月起，採取不定時、不定點的方式，在經常被民眾檢舉常有噪音車輛出入的重點路段，設置攔查點，加強稽查取締改裝排氣管的機車騎士，配合新北市環保局，一起帶給土城居民寧靜的夜晚。

土城警方於上周周末夜晚，和市政府環保局，一同在擺接堡路媽祖田運動公園前設置攔查點。據統計，攔（檢）查汽、機車數約有320輛，其中7輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，將由環保局製作紀錄表舉發，此外，警方也針對變更車體、未戴安全帽、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例告發，呼籲民眾勿心存僥倖。

土城警方表示，8月16日的勤務是第3次配合環保局聯合稽查，特別選在市區大樓旁、民眾常使用的運動公園前執行，發現雖攔查的車輛較多，但不當改裝的情形已明顯減少，可見市政府取締改裝排氣管的政策，在警方和環保局的努力之下，成效漸顯。

土城警方說，未來將持續協同環保局在轄區內的各學校周遭，以及重要路口，擴大執行聯合稽查勤務，希能杜絕青少年飆車及擅自變更車體重要設備行為，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )

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