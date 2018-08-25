開心農場群聚擴大 中市再新增6例登革熱病例

2018年08月25日 15:15 中時 馮惠宜

大里開心農場登革熱疫情不斷延燒，累計已出現13例群聚感染病例，衛生防疫人員積極進行環境清理及噴藥。（馮惠宜翻攝）

台中市開心農場登革熱疫情群聚感染不斷擴大，25日再新增6例，連4歲女童都中鏢，累計5日內已爆增13名感染者，疾管單位預測疫情恐會再擴大；台中市台中市衛生局強調，開心農場勒令關閉一個月，唯在本月19日以前回溯一個月間只要到過開心農場後出現發燒、肌肉痠痛應儘速就醫。

台中市自8月19日爆發今年第1例本土登革熱病例，迄25日已有15名市民感染，其中13例為開心農場群聚感染，25日新增6例分別居住於大里區、南區及東區，最小的為4歲女童，也是此波疫情中年齡最小登革熱個案。

台中市衛生局指出，新增6例中4名個案在發病前曾有大里區東昇里「開心農場」及周圍活動史或工作史，另2名個案居住於大里區祥興里，雖不曾到開心農場，但於潛伏期內有到距開心農場約1公里地區活動，研判屬同一波群聚感染，該群聚相關個案累計13例，已是中部地區近年本土登革熱群聚感染人數最多的一波疫情，由於潛伏期長達一個月，預估群聚感染人數恐再增加。

由於連日大雨下不停，衛生防疫人員近日不斷在開心農場周圍進行噴藥防治與疫情調查，衛生局呼籲，大雨過後一定要馬上清除積水容器防止疫情再擴散。

(中時 )