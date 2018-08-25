亞運》男子龍舟200M 中華隊銀牌作收

2018年08月25日 15:13 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華隊在輕艇龍舟男子200公尺賽事拿下銀牌（中華奧會提供）

中華男子龍舟隊今天出征雅加達-巨港亞運200公尺賽事，預賽中華隊繳出50秒707的成績排名第一，4強賽以更快的的50秒664晉級決賽。可惜決賽階段中國大陸繳出50秒832的成績，中華隊則以51秒358的秒數拿下銀牌。

早上預賽、準決賽的成績都不錯，中華隊隊長周恩平認為其實有奪金機會，「不過決賽亂了手腳，因為印尼偷跑，我們不敢搶，所以鈍了一點，才拿到第2名。」

教練黃椿霆也說道：「印尼隊一開始偷跑，第2次我們不敢有太明顯的起跑動作，沒抓到節奏，一起跑就輸了，我看影片，6艘船我們是第6名。後面慢慢追，趕到最後剩0.5秒真的沒辦法，就第2名了。」

雖未能在200公尺奪金，但黃椿霆指出，這次亞運中華隊鎖定500及1000公尺的賽事，「（200公尺）銀牌比我們預估的還好，沒練過200這個項目，一直都在練1000，200不是我們的目標，之後500、1000的成績可能會比較好。」

此外，這次亞運比賽所使用的船型屬於舊型，比較重，周恩平表示：「我們平常練習的船是新型的，比較輕，不過最後1個月我們有用舊型的船備戰，因為印尼這邊都用這種的，算是他們的地主優勢吧。」

(中時電子報)