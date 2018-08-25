亞運》世界球后出擊 戴資穎羽球女單晉級8強

2018年08月25日 15:19 中時電子報 杜宜諳 、 黃及人 、 陳筱琳 ／台北、雅加達連線報導 ／台北、雅加達連線報導

戴資穎花不到半小時，就在亞運女單16強賽輕取香港對手張雁宜，晉級8強。（杜宜諳攝）

中華隊在雅加達-巨港亞運奪金希望之一的羽球女單世界球后「小戴」戴資穎，25日在亞運羽球女單16強遭遇世界排名第21的香港選手張雁宜，小戴輕鬆以21比9、21比14贏球闖進8強，屆時對手預計將是中國大陸女將何冰嬌。

過去遭遇張雁宜取得5勝0敗戰績的戴資穎，儘管來到自己不喜歡的風勢較大場地打球，一開賽就不打算給對手太多機會，一波9比0的猛攻，幾乎把張雁宜徹底打傻，小戴最後首局就以21比9拿下，更僅花12分鐘而已。

第2局戴資穎一度被張雁宜逼到4比4平手，靠著連得4分稍微拉開差距，小戴也順利先拿下第11分進入技術暫停休息；回到場上後，張雁宜追到11比11平手，小戴又是一波連續得分再取得領先，最終21比14再下一局，27分鐘、不到半小時就收下8強門票。

戴資穎在亞運女單8強賽，又要碰上今年世錦賽擊敗過她的大陸好手何冰嬌。（杜宜諳攝）

「這場比賽流很多汗了，應該不用再去練球，」戴資穎表示，「其實打起來沒那麼輕鬆，在兩側球場，側風狀況明顯較強。好不容易等到今天換我出場，因為我首輪輪空，大家都在打，練習時候只有我一個人，感覺有點怪。」

戴資穎表示，其實跟過去亞運相比，這次亞運女單感覺每個人都有機會，不像上屆仁川只有兩個中國大陸選手獨強，今年感覺女單進入戰國時代，「面對外界看好我拿牌，我當然加減都有壓力，只是感覺每個人的籤表都很硬。」

戴資穎在本月初的南京世錦賽女單8強，才因失誤過多，最後以1比2不敵何冰嬌，沒想到來到雅加達-巨港亞運，兩人又在女單8強提前碰頭，可說是宿命安排。

「我記得好像何冰嬌有在團體賽的時候受過傷，反正就感覺最近一直跟她對上，她也每場比賽都很拚命，」戴資穎說，「就像我剛才說的，現在大家看起來都有機會，也有機會輸，接下來就一場一場來吧。」

賽後戴資穎也透過臉書粉絲專頁分享心情，表示：「休息了四天之後，再度上場，繼續努力，加油。」

(中時電子報)