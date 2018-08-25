富春國小新生入學典禮 學童排隊搶玩機器人

2018年08月25日 15:17 中時 王文吉

校方設計「時代巨輪」，讓新生騎乘學校教師自製的滑步車，展現運動的活力。（王文吉攝）

「航向未來」利用橡皮筋槍發射紙飛機，快速又準確的飛向生涯新目標。（王文吉攝）

校方準備魔獸世界動漫道具，讓孩子角色扮演。（王文吉攝）

富春國小校長李秀櫻致力推動「自造教育」，獲得家長青睞，15年來首度增班。（王文吉攝）

小一新生體驗乘坐大型電動機器人，拍照體驗。（王文吉攝）

科技起飛，快樂上學趣！台中市富春國小25日舉辦一年級新生入學典禮，校方特別安排科技闖關活動，讓孩子體驗使用手機顯微鏡、空氣砲、橡皮筋槍等，克服包含見微知著、時代巨輪、航向未來及美好時刻等關卡考驗，希望帶給孩子不同的視野，享受學習樂趣。

學校還出動電動機器人，讓學童乘坐體驗。新生潘俞宏說，沒想到自己也可以像卡通一樣駕駛鋼彈機器人，感覺好酷喔！吳彥辰開心的說，今天闖關玩的遊戲，每一項都很新奇，又很有挑戰性，最喜歡用橡皮筋槍發射紙飛機，看到紙飛機可以射得又快又準，自己真是厲害！

闖關結束後，校長李秀櫻及家長會長吳鎰良致贈帽子及餐具組給新生們，期待孩子們能平安上學，快樂享用知識盛宴。接著，李秀櫻分享辦學理念，她說，本屆小一新生共有69位，過去只有2班，15年來首次增班，富春的孩子都很會玩，玩出知識力，玩出創造力，更要玩出問題解決的能力。

各處室也進行業務報告、重要行事說明，讓家長瞭解國小的學習生態，陪同孩子邁向人生另一個重要階段。一年一班王奕晴的爸爸分享，當初選擇跨區就讀，就是因為富春國小是個小而美的學校，而且課程結合現今最新潮流「自造教育」，讓孩子可以增加許多動腦思考、動手操作的機會，相信可以讓孩子收穫滿滿。

(中時 )