詐騙竟也搞「雞尾酒法」 竹科工程師被騙上百萬元

2018年08月25日 15:26 中時 林郁平

警方提醒援交詐騙手法及被害人特徵。(林郁平翻攝)

詐騙集團有新招！以「雞尾酒法」的多重管道剝削被害人，一改先前會要求被害人購買遊戲點數等單純手法，讓被害人被騙得暈頭轉向。

一名35歲姚姓工程師，在中科擔任IT研發產業工作，平日因工時長沒時間交女友，日前深夜姚男在LINE發現自稱「怡靜」的女子主動加他為好友聊天，聊天的過程中，「怡靜」透露有在酒店上班並兼職援交服務，姚男深夜閒來無聊又寂寞，便同意以3000元援交。

姚男先依指示至超商購買遊戲點數，將序號、密碼傳訊給「怡靜」，沒想到不但沒等到「怡靜」現身，反而有位自稱竹聯幫圍事的「逍遙」，要求姚男預先支付保證金、酒店押金、開房金等共37萬元，姚男身上沒那麼多現金，「逍遙」便教姚男可至燦坤3C網站「刷卡購買遊戲點數」。

這時「怡靜」不斷傳LINE鼓勵姚男交付，並表示這些保證金在完事之後都可以退還，不料，又出現一名自稱是地下錢莊的「菜頭」，表示想拿回保證金，先得利用萊爾富的多媒體機台購買「現代財富科技電子貨幣」57萬，提供交易序號及客戶代碼給他，姚男擔心若不乖乖照做，會拿不回先前交付的錢，照單全收後，又遭「菜頭」提供虛擬帳戶，要求姚男至超商代碼繳費共26萬元，此時姚男才驚覺這像是個無底洞，在拒絕繼續支付後，「怡靜」的LINE帳號立即停用，姚男無法再傳訊給「怡靜」。

姚男報案時清點手中的繳費單據，才警覺詐騙集團不斷變更交付手法，在不知不覺間包含提款、現金支付、刷卡等，姚男竟損失超過百萬，姚男自嘲自己是中部名校電子工程系所畢業、又在人人稱羨的科技園區知名科技公司工作，竟遭詐騙集團耍得團團轉。

警方提醒民眾，由於遊戲點數、電子貨幣等皆非法定貨幣，且一但告知序號、密碼立即被儲值、轉售，無實體帳戶以致財損流通管道難以追查，已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，尤以「假援交」詐騙為例，詐騙手法並未牽扯實體銀行帳戶，而是不斷要求被害人購買遊戲點數、電子貨幣或代碼繳費，民眾應提高警覺、慎防被騙。警方亦呼籲遊戲點數販售通路，應落實「每日購買上限最高3萬元」防詐機制，並對購買高額點數民眾進行關懷提問，必要時通報警方到場，切勿貪圖眼前的商業利益，而枉顧民眾被詐騙的財產損失。

(中時 )