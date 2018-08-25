台北》南部淹大水姚文智卻談統獨？朱學恒批：只見統獨不見災民

2018年08月25日 15:19 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 張鎧乙 /整理報導、中時

近兩日來的豪大雨，造成南部淹水災情慘重，南部許多民進黨籍市長、立委及縣市議員紛紛投入救災行列。不過，民進黨籍台北市長參選人姚文智卻在昨日於臉書發表一篇名為「不要讓柯文哲變成切開獨派內部的那一把刀」，遭宅神朱學恒轟南部現在受災嚴重，結果姚文智卻在發統獨議題的文章。朱痛批姚「只見統獨不見災民」。

姚文智昨日於臉書發文，對於時代力量立委林昶佐評論台北市長選舉，以及台灣獨立運動的現狀與未來的觀點上，姚認為「不要讓柯文哲變成切開獨派內部的那一把刀」。這篇文章發文時機點正逢南部淹水災情慘重，當民進黨南部縣市長都忙於救災時，姚文智卻在臉書大談「統獨議題」，不見任何關於災情和救災支援的發文。

這讓朱學恒於臉書痛批南部現在淹水災情慘重，姚文智都取消周末的競選活動。這個時間點不提不提災害應變政策，不提南部災民支援的公益活動，不告知台北居民如果有類似天災的時候應該如何應變，你他X的給我談跟台北市長毫無關係的統獨議題?還有臉講別人無心市政，統獨議題哪裡是台北施政的主要目標了？只見統獨不見災民，這樣可以當個好市長」？

不過，姚文智此次發文的風格和之前「愛放砲」風格不一樣，讓批踢踢網友猜測這篇臉書文可能是出自姚人多的大作，戲稱「姚人多還未放棄姚文智，放假一個禮拜之後又出手了，看來是放假回來了」。朱學恒更於臉書「直接」譏諷姚人多把姚文智當作魁儡寫作文，想寫統獨有種可以用自己嘴巴寫，不要寄生姚文智的臉書來宣揚自己的看法。

(中時電子報)