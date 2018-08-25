鬼王煞到尊王義女！全國首見萬善公娶親

全國首見萬善公娶親了！25日宜蘭羅東清水溝萬善堂上百信徒組成迎親團，迎娶彰化市西門必應廟九天尊王百姓公媽義女鳳汝姑娘。（吳敏菁攝）

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/彰化報導
全國首見萬善公娶親了！25日宜蘭羅東清水溝萬善堂上百信徒組成迎親團，迎娶彰化市西門必應廟九天尊王百姓公媽義女鳳汝姑娘。（吳敏菁攝）
全國首見萬善公娶親了！25日宜蘭羅東清水溝萬善堂上百信徒組成迎親團，迎娶彰化市西門必應廟九天尊王百姓公媽義女鳳汝姑娘，必應廟準備500供桌。（吳敏菁攝）
全國首見萬善公娶親了！25日宜蘭羅東清水溝萬善堂上百信徒組成迎親團，迎娶彰化市西門必應廟九天尊王百姓公媽義女鳳汝姑娘，外國人也來體驗、祝福。（吳敏菁攝）
全國首見萬善公娶親了！25日宜蘭羅東清水溝萬善堂上百信徒組成迎親團，迎娶彰化市西門必應廟九天尊王百姓公媽義女鳳汝姑娘。（吳敏菁攝）

全國首見萬善公娶親了！這樁鬼王煞到九天尊王侍女的佳話，牽起了罕見冥府聯婚，挑在中元普渡這特別的日子，也在人間分享這天大喜事，25日宜蘭羅東清水溝萬善堂上百信徒組成迎親團，還聘明華園歌仔劇團演出「八仙迎親」，沿途浩浩蕩蕩，迎娶彰化市西門必應廟九天尊王百姓公媽義女鳳汝姑娘。

千里姻緣一線牽，宜蘭萬善堂的萬善公，今年4月到彰化西門必應廟會香3天，萬善公被對方的侍女吸引、一見鍾情，還托夢給總幹事，說3天3夜吃不下，戀愛了要娶對方，還特別挑在必應九天尊王的聖誕千秋日提親、下聘，尊王大喜，將鳳汝收為義女，同意出嫁鳳汝姑娘。

宜蘭羅東清水溝萬善堂，今天上午11點來到彰化市西門必應宮，娶妻回宜蘭供奉，全程古禮大陣仗，迎親團穿起紅色的禮服，抬紅轎、出動了駿馬，敲鑼、打鼓，還有絲竹管樂，沿途演奏，還特別聘請明華園歌仔劇團精彩演出「八仙迎親」，從彰化火車站沿中正路浩浩蕩蕩到西門迎娶。

西門必應廟也準備500桌供桌，讓鳳汝風光出嫁，讓人們大開眼界，萬應宮和必應廟都是祭祀無主男女枯骨，在7月鬼門關開的日子，更是中元節，人鬼同歡，一起祝福了這樁來來自幽冥地府的大好喜事，無主魂魄不再漂泊，找到最美好歸宿。

(中時 )

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