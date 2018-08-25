亞運》新婚老婆愛的擁抱 王翌達從動作中找到成就感

2018年08月25日 15:27 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

即將滿27歲的王翌達25日在雅加達-巨港亞運會上的空手道男子「型」項目奪得一面銀牌，賽後新婚老婆給他一個滿滿的愛的擁抱，羨煞所有採訪媒體記者的眼光。

空手道亞運銀牌得主王翌達和老婆黎淑玲。(黃柏瑜教練提供)

空手道有四大流派，分別是松濤流、剛柔流、和道流以及系東流，身為剛柔流派的王翌達表示，空手道的型與跆拳道的品勢、武術套路很相似，都是一種挑戰自我的項目，經常一個人孤單的練習，然後從完成動作中找到成就感，希望在10月世界盃比賽能獲得前三名的成績。

空手道王翌達在獲得男子「型」比賽銀牌之後，新婚老婆給了他一個愛的擁抱。(杜宜諳攝)

王翌達笑稱，「小時候就是在教練老爸的威逼下進入空手道，直到高中才在教練的遊說下從「對打」改練『型』，剛開始真的很枯燥、很乏味，畢竟對打還有隊友和你一起練習、一起成長，而「型」則只能夠一次次的自我孤獨練習，好與壞都沒有人能指點你，一度想要放棄，但在家人、教練和朋友的鼓勵下終於堅持下來，加上去年協會安排了我出國移地訓練，可以和同樣的選手一起練習，這種心靈不再空虛的感覺真的很好。

王翌達今年3月和前香港選手黎淑玲結婚，王翌達25日奪得獎牌之後，走出比賽場館準備接受訪問時，黎淑玲一把跳在王翌達的身上，獻上最深情的祝福。

王翌達表示，前幾年參加了在雅加達舉辦的公開賽，老婆那時候剛與男友分手，當時男未婚女未嫁，透過聊天方式從友情變成愛情，今年攜手共步禮堂，完成了人生最重要的一個里程碑。

(中時電子報)