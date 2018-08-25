台南水患 王定宇：若有像北市治水預算就不會淹水

行政院長賴清德今天下午到台南仁德區視察仁德滯洪池。(曹婷婷攝)

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行政院長賴清德今天下午到台南仁德區視察仁德滯洪池，強調誠實面對老天檢驗，繼續檢討改進。(曹婷婷攝)

行政院長賴清德今天下午到臺南仁德區視察仁德滯洪池，政府目前在三爺溪治理花了約20億治水預算，但緊鄰三爺溪區域包括仁德、永康這次都傳出淹水災情，正遭外界質疑治水破功，賴清德說，誠實面對老天爺檢驗，有成果的地方會繼續保持加油，禁不起這次雨量挑戰的，也要檢討改進。

立委王定宇表示，淹水是南部長期面對資源不公的痛苦，在這件事情上不要吐政治口水，也不要質疑花這個錢治水沒有效，「如果有像臺北市治水預算跟200年防洪標準、排水設施100年標準，我們也不會淹水。」

賴清德上午在嘉義為災情道歉後，下午回到故鄉臺南則未針對這次災情多做說明，他在聽取第六河川局和水利署簡報後，簡短表示，今天看到過去在臺南辛苦走過7年多歲月、一起治水的團隊，面對這次豪雨，誠實面對老天爺檢驗，有成果的地方會繼續保持加油，禁不起這次雨量挑戰的，也要檢討改進，用這樣的態度面對這次大雨，也面對未來任何一次大雨。

他強調，治水必須因時因地制宜，仁德、麻豆區域不同，一定要用總合性治水理念施作，該建置滯洪池的建滯洪池、該採用分洪道用分洪道，該疏濬則疏濬、該築起堤防就築起堤防等，妥善充分運用在臺南每一個區域，此外，日後也要用科學模擬未來各項氣候挑戰，以及早因應。

他舉移動式組合式水閘門為例，若試驗有效就可以來做，以後遇到水快要溢過堤防，可緊急通知工業區廠商啟動水閘門，降低損害，甚至於看哪一條溪沿岸要出現什麼問題時，及時提醒住戶啟動移動式水閘門，降低淹水衝擊。

他強調，氣候變遷越來越嚴重，面臨挑戰越來越大，只會更加謙卑面對大自然挑戰，從中得到教訓，用新的策略把傷害降到最低。

賴清德子弟兵立委林俊憲也為他抱屈，強調臺南治水改善鄉親有感受，以南區來說就有很大效果跟進步，灣里、喜樹當地大廟以前標準配備是橡皮艇、青蛙裝，這次都沒有派上用場，他說，過去治水有發揮效果，但當然還有不足的部分，也會繼續改善。

王定宇說，仁德區保安過去是明星淹水區，以往類似這次3分之1雨量就會淹了，這次沒有任何淹水，顯示港尾溝溪分洪、抽水機發揮效果，另，太乙工業區過去遭遇這種雨水就要淹半層樓高，這次只淹路面約30公分，工廠未受災，不能說治水無效。

(中時 )

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