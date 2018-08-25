南台灣汪洋一片 蔡英文笑嘻嘻聽音樂會網罵翻

白色正義聯盟在臉書問「還記得馬英九時代，薛香川吃個飯被迫下台！怎麼南部淹大水，總統跟一大票民進黨官員，可以繼續黃信介音樂會？」(白色正義聯盟)

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中時電子報

南台灣汪洋一片，多處傳出災情。總統蔡英文昨日晚間卻在臉書貼出開心聽音樂會的照片。白色正義聯盟在臉書問「還記得馬英九時代，薛香川吃個飯被迫下台！怎麼南部淹大水，總統跟一大票民進黨官員，可以繼續黃信介音樂會？」

總統蔡英文勘災 災民：天氣好時才來

受熱帶性低氣壓影響，南台灣豪雨成災，高雄、台南等地接連出現淹水災情。立委段宜康跟邱議瑩接連在臉書痛批國民黨高雄市長韓國瑜出席活動並且熱舞狂歡，高雄不需要這樣的市長。

段宜康說「今天上午高雄還在下大雨，超大雨量造成很多地方淹水。10:00國民黨市長候選人韓國瑜，參加國民黨市議員候選人的競選歌曲發表會。真是歡樂。大家在外頭的暴雨助興下，熱舞狂歡、高喊凍蒜！」 被網友回「厲害了....高雄市10-11點才下大雨，原來段委員認為下屆市長要會通靈，10點以前就知道10點以後會下超大豪雨。」

韓國瑜「上午」被綠營砲轟後，下午穿著藍白拖、捲起褲管涉水勘災，面對媒體提問，韓國瑜澄清，他出席國民黨籍市議員陳若翠競選歌曲發表會，這場活動同時是為身障團體舉行，邀請身障者現場演出，由於規劃許久，又可幫助身障朋友生計，因此專程到場打氣，「如果我沒有去，他們會很傷心」。韓國瑜指出，會這樣能幫助弱勢族群與促進高雄觀光，請外界不要扭曲活動本意。

然而昨日晚上總統蔡英文臉書卻貼出開心聽黃信介音樂會照片，並說「當年參與美麗島的許信良前主席、施明德前主席、姚嘉文前主席，以及菊姐，和許許多多民主前輩，都出席了這場盛會。我特別提到，大家對政治、對政策，可能有不同想法，但我們從來不曾懷疑彼此對民主的信念。堅持民主自由的價值，這就是信介仙留給我們最珍貴的遺產。」

白色正義聯盟在臉書問「還記得馬英九時代，薛香川吃個飯被迫下台！怎麼南部淹大水，總統跟一大票民進黨官員，可以繼續黃信介音樂會？南部鄉親比不上一場音樂會」。

網友也在蔡英文臉書底下留言「南台灣汪洋一片~哀鴻遍野~妳還在狗屁音樂會!!不簡單!!冷血動物!!」、「紀念個屁 南部人民在水深火熱 你在聽音樂紀念一個死人 沒有一個中央官員南下勘災 +111」、「南台灣淹水嚴重，都什麼時候了，還去辦音樂會，真的她xxxii。」、「南部人苦哈哈，妳竟然還笑喜喜，真是人民的悲哀，ㄎㄎㄎ。」、「關心下中南部的災情好嗎? 台南有個老人家在自家裏淹死了, 你們還在歌舞昇平?? 長照說假的??治水只是中飽私囊??」、「南部淹水 停班停課⋯妳在那嘴笑目笑啊？！」、「好爽喔百姓淹水你們在拍手」、「韓國瑜（候選人）不可以參加身障公益活動，蔡英文（現任總統）可以參加紀念音樂會，段宜康批判韓國瑜災情還去歡樂跳舞……請轉告一下主子，這個段宜康根本豬隊友，請他少發言比較好喔！」。

(中時電子報)

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