登革熱疫情升溫 最小個案年僅4歲

2018年08月25日 15:57 中時 林周義

登革熱疫情升溫，國內新增7例本土登革熱病例，分別為台中6例，新北市1例。截止目前，台中市已累積15例個案，個案數超越2015年彰化縣社頭鄉，為中部地區最大規模的登革熱疫情。其中最小的個案年僅4歲，上週末曾至開心農場附近，目前住院治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，該女童上週末曾至開心農場附近活動，其中一名親人早已確診罹患登革熱。女童被咬後，20日開始發燒。羅一鈞表示，兒童罹患登革熱後出現重症的機率較成人低，在出現發燒、頭痛的症狀時，往往以哭鬧、焦躁不安的方式來表現，家長須多加留意。

台中此次4名個案在發病前皆曾至開心農場或周圍活動，另2名個案則於潛伏期內至距開心農場約1公里的大里區西榮里活動，經研判屬同一波群聚感染；新北市的個案則為瓊林里60多歲男性，是新莊區第18例個案的同住家人，目前在醫院治療中。

羅一鈞表示，預計未來一周，仍會有案例再出現。近日豪大雨造成中南部地區積水、淹水，蚊子的卵在潮濕的狀況下，不到一兩天就能孵化成成蚊。他提醒民眾趁著週末，把握雨後黃金48小時，將積水清除，以免疫情加重。

截至8月24日，國內共累計40例登革熱本土病例，分別為新北市19例(均為新莊區)、臺中市15例、臺北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

(中時 )