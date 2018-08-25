民眾錯愕! 中市花博首條聯外道路竟遇雨裂開

外埔花博園區聯外道路橋面竟出現大裂縫，讓行經民眾為之錯愕！市議員李榮鴻（左）、陳本添會勘後，要求市政府盡快補強修護。（陳世宗翻攝）

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市府為紓解花博活動期間湧入的龐大人潮車陣，特開闢一條外埔園區的聯外道路！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花博將在9月1日試營運，受到連日急降雨沖刷，外埔花博園區聯外道路橋面竟出現大裂縫，讓行經民眾為之錯愕。市議員李榮鴻、陳本添會勘後，要求市政府盡快補強修護。台中市政府建設局指出，聯外道路局部沈陷路面 9/3前完成整體道路體質改善。

市議員李榮鴻說，莫非「金玉其外、敗絮其中」！市府為紓解花博活動期間湧入的龐大人潮車陣，特開闢一條外埔園區的聯外道路，並於6月17日由市長林佳龍親自主持通車儀式；未料竟經不起接連幾天大雨沖刷，花博聯外道路橋面竟然出現嚴重的裂縫。

經市議員陳本添及李榮鴻現場勘查，發現橋頭路面裂縫下陷約13公分，承包商為不讓大水持續灌進去，竟以水泥包裝袋塞進裂縫中。李榮鴻抨擊莫非是豆腐渣工程，經不起風吹雨打，剛驗收通車未久，竟雨就出現嚴重裂縫，工程品質令人擔憂。

建設局指出，該段道路外側為人行及自行車道，採透水瀝青舖面設計，近期連日大雨造成舖面下方路基排水不及，連帶將車道下方路基細粒料帶出至擋土牆洩水孔，影響路基基礎引發車道路面下陷；但並未影響橋梁及擋土牆結構安全，已先採取低壓灌漿取方式改良地質。

建設局強調，針對路面下陷，市府已請承包商8月27日將再進行路基改善，預計9月3日前完成路面重新刨舖及側溝改善作業，後續也會持續觀察改善情況。

(中時 )

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