綠委轟韓國瑜「跳舞」 網友恍然大悟：都認定他是市長了

高雄慘淹水，韓國瑜探視民眾。（中天畫面）

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中時電子報

韓國瑜與身障團體共舞，遭民進黨立委抹黑。（取自《段宜康臉書》）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜支持身障團體活動，與身障朋友熱情共舞，竟遭民進黨立委段宜康、邱議瑩抹黑為「高雄淹大水，他還在跳舞狂歡」。對此，網友表示「懂了」，因為大家都認定韓國瑜會是市長，所以才用檢討執政首長的標準檢視他！

綠委轟「水淹高雄還開趴」 韓國瑜理由卻讓人鼻酸

民進黨立委段宜康24日在臉書分享一段影片，指「今天上午高雄還在下大雨，超大雨量造成很多地方淹水。10:00國民黨市長候選人韓國瑜，參加國民黨市議員候選人的競選歌曲發表會。真是歡樂。大家在外頭的暴雨助興下，熱舞狂歡、高喊凍蒜！韓國瑜真的是條魚。雨愈大愈樂；水愈深愈high ⋯」。

另位民進黨立委邱議瑩也在臉書痛批，「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？高雄人不需要這樣的市長候選人！」

國民黨文傳會副主委洪孟楷今反擊指出，與韓國瑜一起跳舞的「奇異果樂團」，是高雄在地知名身障樂團，陳菊、陳其邁都多次與之同台，抹黑韓國瑜跳舞歡樂，實在卑劣！

洪孟楷指出，奇異果樂團最早是民國87年李登輝前總統於高雄關心身障者藍約翰團長後成立，提供身障朋友一個表演的舞台。查詢新聞更發現，藍約翰團長成立了藍約翰基金會，用以資助「奇異果樂團」等身障朋友的活動，而陳其邁更曾擔任過該基金會的董事長。

而陳菊更於2007年藍約翰團長辭世時，在其靈前表示要發掘優秀身障人士加入奇異果樂團，讓奇異果被更多人看見。

洪孟楷痛批，段宜康、邱議瑩等綠委在臉書上惡意抹黑，試圖營造韓國瑜不食人間煙火的形象，其實只是讓人看出民進黨在高雄的選情真的告急了！所以什麼卑劣的抹黑也都出爐。但是為了自家選情，連身障朋友都要出賣，這樣真的好嗎？

而網友則回應表示，「我懂了，原來大家都認定他會是市長了」、「韓太強了，民黨現在都針對他射⋯」。

更有網友質疑段宜康：「韓現在是市長嗎？高雄現在是你的黨執政哦，且那是身障團體呢，你身為國會議員這樣對嗎？對了，曲棍球你要吞了嗎？中央民意代表要有誠信哦…」。

(中時電子報)

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