高市教育局不畏風雨 慶祝祖父母節表揚孝道

高市教育局25日在國立科學工藝博物館舉辦祖父母節慶祝活動，表揚「祖孫金像獎」、「祖孫大聲獎」獲獎學生。（高市教育局提供）

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高市教育局25日在國立科學工藝博物館舉辦祖父母節慶祝活動，表揚「祖孫金像獎」、「祖孫大聲獎」獲獎學生，不少獲獎者三代同堂出席分享榮耀；主辦單位高市教育局副局長王進焱表示，希望藉此展現祖孫溫馨互動，喚起各界對孝道的重視。

活動現場設計祖孫闖關遊戲「愛『LINE』在一起」、「阿公阿嬤闖關趣-i拍照」、「全家闖關趣-i存款」、「愛的默契」等10個互動關卡，並預告8月、9月結合各單位推出系列活動，包括壽山動物園、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園、85度c及義大遊樂世界等皆提供市民祖父母節優惠，市立美術館「阿公!阿嬤!看典藏」、高雄市立圖書館「爺爺、奶奶還有我!」繪本書展等活動。

各校推薦符合孝道精神的學生，由教育局公開表揚，「祖孫金像獎」5名獲獎者包括壽天國小施宇濬、仁美國小陳立穎、鎮北國小徐綾穗、凱旋國小張芷榕、三民家商陳佩蓁；「悄悄話大聲獎」5名則是後勁國中詹筑安、楠梓國中蔡羽涵、三民家商張祖齊、樹德家商岳玉玲、樹德家商楊沛霏。

「雖然阿公已經沒有頭髮，仍然是我心中永遠的『男神』！」三民家商陳佩蓁說，從小就跟著阿工練習寫說法，起初不太喜歡，但阿公不厭其煩教導，現在她能寫出一手好字，全靠阿公督導有方，也讓她從書法中領悟阿公「嚴以律己、寬以待人」的人生態度。

即將就讀樹德科技大學的岳玉玲雙親很早就相繼病逝，她與阿嬤岳黃類相依為命，從小學校班親會或活動都是阿嬤代替出席，她在表揚會場上，當場對阿嬤說：「您永遠是我的精神支柱！」

(中時 )

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