亞運》射箭反曲弓女團 中華金牌戰拚南韓

2018年08月25日 16:06 中時電子報 陳怡誠 、 黃邱倫 、 陳筱琳 ／雅加達、台北連線報導 ／雅加達、台北連線報導

中華女子射箭隊，在射箭反曲弓女子團體賽挺進金牌戰。（陳怡誠攝）

雅加達-巨港亞運射箭賽反曲弓男子、女子團體賽，中華隊射手今（25）日輪番過關斬將，男子隊闖進8強，女子隊晉級4強賽後遭逢中國大陸，兩岸相爭4回合，中華女將最後3箭全部10分箭，一舉打下對岸，搶進27日與南韓的金牌戰，這是中華女子射箭隊首度晉級亞運射箭反曲弓女子團體賽金牌戰。

中華隊總教練林政賢表示，今天的風勢不小，風向不穩定，比賽棒次的選擇變得很重要，一定要排出狀況最好、出手快的選手先射，穩住自己士氣、再製造對手的出手的壓力。

男子隊選手魏均珩、羅偉旻與湯智鈞的男子團體賽16強賽率先登場，雖然風勢不小，中華隊仍然表現穩健，3回合結束比賽，18支箭出現13支10分箭、並以積分6分解決尼泊爾，晉級前8強。

中華隊女子射手也不遑多讓，女子團體8強賽碰上印度隊，中華隊排出譚婷先發、依序是雷千瑩、彭家楙，譚雅婷不負重任，10分箭開場，中華隊4回合打敗印度，順利晉級4強賽。

4強賽是海峽兩岸之戰，中華隊依舊是譚雅婷領軍先攻，林政賢指出，譚雅譚抓風向比較快、較具優勢，中華隊拿下首回合，輸掉第2回合，前2回合都是「2分差」，第3回合中國大陸出現射出2支8分箭，中華隊以「1分差」贏下這回合。

第4回合中華隊前3箭與中國大陸同分，最後3箭中國大陸有2支9分箭，中華隊不囉嗦直接射出3支10分箭解決比賽，中華隊積分以6比2勝出。

中華女子射箭隊過去在亞運射箭反曲弓團體賽最佳成績視銅牌，本屆闖進金牌戰，已經刷新最佳名次紀錄，27日面對南韓，要為實現第一金夢想努力。

(中時電子報)