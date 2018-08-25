五月天5上北京鳥巢 aMEI當嘉賓high唱〈三天三夜〉

2018年08月25日 16:07 旺報 廖慧娟

3五月天5度登上北京鳥巢開唱，24日10萬粉絲一起狂歡。（相信音樂提供）

「華人第一天團」五月天24日再度攜《人生無限公司》重返北京鳥巢，連續主辦3場演唱。這是該團第5度進駐鳥巢，計舉行11場演唱會，動員超過百萬人，保持在世界級指標性場館－鳥巢開唱場次最多的紀錄。

《人生無限公司》巡演17個月，狂奔53站105場，收集400萬社員的自傳故事，昨天重返北京鳥巢，打造3場集結30萬人的《人生無限公司》終極盛會，所有社員的自傳透過五月天的音樂力量無限延伸。

五月天也宣布，《人生無限公司》將無限延伸到12月中旬，與台中社員從2018唱到2019，無限續寫榮耀自傳。

五月天帶著夢想挑戰樂壇，至今已從1場30人到30萬人一起「打卡上班」，一路走來已成為在鳥巢連續舉辦場次最多、動員人數最多、票房秒殺速度最快的紀錄保持者。

5度回到鳥巢，五月天的5位成員都相當興奮，主唱阿信一場就高喊：「歡迎大家回到《人生無限公司》，第5次回到鳥巢，第9個跟你們高歌的夜晚，把今夜都放在唯一的自傳中。」怪獸也開心地直說：「雖然第五次來，不管來了幾次，站在舞台上還是有夢一樣的感覺。」

「金曲歌后」aMEI搭乘「大無限航空母艦」降臨《人生無限公司》，擔任特別來賓，與五月天一起盡情嗨唱〈離開地球表面〉、〈三天三夜〉組曲，合體威力撼動鳥巢。

aMEI興奮大喊：「怎麼辦！我現在好嗨！第一次在鳥巢，我好感動，我很少身邊有這麼多帥哥。」阿信故技重施，要aMEI再說一次：「因為鳥巢比較大，大家可能沒聽清楚，妳剛說什麼？」

由於氣氛嗨爆，五月天再與aMEI合唱〈後來的我們〉，全場也跟著一起唱和。當初阿信提議合唱這首歌時，aMEI也表示很喜歡這首歌，就跟阿信說不如來個男女合唱版，讓全場歌迷一飽耳福。

唱完2首歌之後，aMEI依依不捨地說，希望下次能在鳥巢開個人演唱會，阿信立刻搶嘉賓名額，暗示說：「下次你來鳥巢開演唱會知道要找誰？」aMEI立馬回答：「五月天！」阿信笑說：「我們剛怕妳脫口說，當然找杰倫！」

演唱會過程中，阿信感性地說：「這個巡迴即將要畫下完美的逗點，短短一年半得到很多，105場，4百萬員工，規模超級大，也失去很多，五月天本來是五個人，失去一個男孩，蔡爸爸就是你。」瑪莎（本名蔡昇晏）有點跟不上，笑問：「我今天剪了一個頭髮像女的嗎？」原來阿信玩了個《延禧攻略》的梗，調侃瑪莎長得像該劇女主角「蔡瓔珞」。

(旺報 )