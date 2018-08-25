浴火重生賴龍德　人生際遇有傳奇

2018年08月25日 16:47 中時 沈揮勝

賴龍德秉持保生大帝濟世精神，懷慈悲心免費為民眾舒緩病痛，幫助鄉親無數，受地方肯定。（沈揮勝攝）

絢爛歸平淡！祖居地在日月潭光華島、傳統製造業曾占有一席之地的南投縣水里鄉民賴龍德，近30年來歷經烈火紋身、大陸設廠打拚，8年前返鄉種田，卻因緣際會投入民俗療法，以壓穴、點穴、氣功等經脈原理，為鄉親紓解痛苦，際遇過程堪稱傳奇！

58歲的賴龍德，家族在大日月潭地區頗具影響力，南投縣全縣村里長聯誼會長賴見成、全國民宿協會理事長聯誼會總會長賴聰耀，分別是他的堂兄與堂侄。

賴龍德年輕時在草屯經營塑膠廠，不料1991年發生大火，除造成重大傷亡外，自己也在搶救員工過程中，頭、手與臉部遭嚴重燒傷；後轉大陸東莞打拚重新站起，2010年倦鳥歸巢，在魚池鄉頭社盆地種絲瓜、當農民。

約在4年前，朋友位在台中的房子要搬遷，神廳供奉的保生大帝令旗指示要返水里安位。安位約1個月後，香炷出現異樣似有警示，隨即擲筊求解，神明諭示是賴龍德腰部有問題。

以往不太拿香拜拜的賴龍德暗驚，腰部不適，怎這面令旗會知道？遂依指示打坐靜療，32天後出現感應，指尖似有磁場，可以感受到人體痛點、甚至隔空搜尋病痛結點。

這就玄了！賴龍德百思不解，只好回過頭再問神明，原來保生大帝生前為濟世良醫，賴龍的父執輩有開診所的、有賣藥品的，「是不是要找個家族有醫藥背景的徒弟，傳承濟世助人精神」？

除了透過神靈感應幫人壓穴、點穴紓解痛苦，賴龍德還特意去找類似能量療法的書刊學習經脈，結果發現奇經八脈等穴位，竟可與神靈感應相印證。

這幾年來，賴龍德還真的讓許多鄉親的疼痛或不適紓解與改善，甚至有兩名背部嚴重變形的婦人，經脈點穴、壓穴，已恢復到接近正常狀態。家住水里鄉城中村虎爺廟旁的賴龍德說，人無需過度迷信、但也不要太「鐵齒」；他時時懷善念、事事正面想，際遇寫傳奇。

(中時 )