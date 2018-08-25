找保母好難 北市托育資源不均挨轟

2018年08月25日 16:47 中時 張立勳

多數父母都希望托嬰地點在住家附近，台北市議員戴錫欽發現，北市大同區平均7位嬰兒才能分到1個托嬰機會，但內湖3位嬰兒就有1個機會，他質疑各行政區托嬰資源竟差距1倍以上，原來民眾要幫孩子找保母，還要先住對地方。北市社會局對此說明，場地尋找不易，但會努力讓各區均衡。

北市至7月為止，有5萬3157位未滿2歲的嬰兒，可托嬰數只有1萬2657位，社會局調查，有18％、9568位未滿2歲嬰兒有家外送托需求。

戴錫欽表示，從各行政區的可托嬰數及未滿2歲人數分析，資源最不足的第1名為大同區，平均每7位嬰兒才能分到1個托嬰機會，相較內湖區，平均每3位嬰兒就可分到1個托嬰機會，托嬰資源竟差距超過1倍。

他質疑，北市父母大都必須跨區托嬰，否則民眾要幫嬰兒找保母，恐怕要先住對地方。

此外，戴錫欽還接獲陳情指出，北市保母媒合平台上路後，將8位因工作違規的保母暫停媒合資格，不過，3個月後這8位保母又可再度接受媒合，社會局竟以個資保障為由，不願公開違規紀錄，讓民眾批評，連網路拍賣都可公開正負評，為何保母平台不能，難道只能盲選保母。

對此，社會局副局長張美美說明，由於場地不易尋找，導致各區托嬰地點不均，但市府會盡量達到均衡，至於保母平台未公布違規紀錄，除了保護個資，社會局也會視違規狀況輕重，限期改善或開罰，一定會做好把關，才會讓保母在平台上媒合。

(中時 )