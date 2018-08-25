阿信追《延禧》虧他是「蔡瓔珞」？！五月天睽違6年宣布重返台中

2018年08月25日 16:21 中時 徐桐炘

五月天5度11場鳥巢開唱刷新華人樂壇記錄。（相信音樂提供）

五月天攜「人生無限公司」巡迴演唱會重返北京站，第5度站上「鳥巢」共計號召百萬人，刷新華人樂壇記錄，自24日起再度展開一連3場盛會，5人都相當興奮，主唱阿信說：「歡迎大家回到《人生無限公司》，第五次回到鳥巢，第9個跟你們高歌的夜晚，把今夜都放在唯一的自傳中。」怪獸也開心地直說：「雖然第五次來，不管來了幾次，站在舞台上還是有夢一樣的感覺。」

他們忙跑巡迴，仍跟上夯劇《延禧攻略》話題，阿信先說：「我們五月天本來是5個人對不對？但最近少了一個男孩！」讓瑪莎摸不著頭緒笑問：「怎麼說，我今天剪了一個頭髮還像女的嗎？」阿信開玩笑叫他「蔡瓔珞」，逗笑全場粉絲。

首（24）日邀來台灣重量級嘉賓張惠妹（阿妹），演唱〈離開地球表面〉、〈三天三夜〉嗨翻全場，阿妹相隔11年再度遇上五月天，當然沒讓粉絲失望，接著帶來《後來的我們》，當初阿信提議該曲時，阿妹也表示很喜歡，就跟阿信說不如來個男女合唱版，讓全場歌迷一飽耳福。

「人生無限公司」鳥巢終極版開場嘉賓請到剛剛發行首張個人創作專輯《凡人》的蕭秉治，一連帶來《凡人》、《我好想好想你》和《愛過你有多久就有多痛》三首歌曲，看到爆滿的鳥巢，他開心地說：「第一次站上鳥巢舞台，第一次看到十萬人這麼狀觀，我可不可以紀錄一下大家」。隨後便拿起手機與全場十萬人合影留念。

開業17個月的「人生無限公司」已造訪北美7城、巴黎、倫敦、高雄、桃園、北京、上海、香港、東京、新加坡、吉隆坡等城市，剛唱完的北京鳥巢是第105場，接著前進首爾、墨爾本、雪梨、奧克蘭、曼谷等城市開唱，繞行地球3.5圈後，將前往台中設立分公司，是繼2012年後，睽違6年再在台中開唱，將和「社員」一路從12月中嗨唱到迎接2019年，相關消息請鎖定相信音樂官方臉書公布。

(中時 )