韓國瑜遭綠委圍攻 羅智強反嗆：「世上最惡是雙重標準！」

2018年08月25日 16:36 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

受熱帶低氣壓影響，高雄昨(24)日多處傳出淹水災情，國民黨市長候選人韓國瑜，同日出席同黨市議員候選人陳若翠的競選歌曲發表會，竟遭民進黨立委段宜康、邱議瑩在臉書砲轟，在會場熱舞狂歡，對此，前總統府副秘書長羅智強在臉書回擊，要請台中市長林佳龍告訴大家，8月19日豐原淹水，「為什麼忙著組後援會，開心的『水龍舞獅』？」羅智強更反批，「世上最惡是雙重標準，他最討厭這群小人嘴臉！」

韓國瑜澄清，他出席陳若翠競選歌曲發表會，活動同時是為身障團體舉行，由於規劃許久，他也說，「如果我沒有去，他們會很傷心」，邀請身障者現場演出，又可幫助身障朋友生計，因此專程到場打氣，這樣能幫助弱勢族群與促進高雄觀光。

羅智強說，韓國瑜應弱勢團體之邀，上台同演，民進黨要罵可以。但請林佳龍站出來告訴大家，8月13日，台灣大道大淹水，林佳龍有無和台中公車業者飲宴？這個問題林佳龍從未回答！羅還說，「隔天他的100輌三問林佳龍公車就被拆光光」，又請林佳龍告訴大家，8月19日豐原淹水，為什麼忙著組後援會，開心的「水龍舞獅」？

文末，羅智強反批，「世上最惡是雙重標準，他最討厭這群小人嘴臉！」

網友說，「蔡英文今天也在音樂會，有嘴說別人沒嘴說自己，太好笑了」、「有權有錢的執政者可以大言不慚說淹水是氣候導致，不能怪執政者，卻反過頭來指責沒資源的在野黨市長侯選人沒有認真救災」、「 韓國瑜只是個參選人，去哪裡是他的事，高雄水災是高雄市政府的事，民爛黨政府就是無能」。

(中時電子報)