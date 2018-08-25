日本教授來信支持以核養綠 肯定台電核安能力

日本東北大學高木敏行教授特別寫信支持以核養綠，還提到台灣核安的標準極好。(圖/葉宗洸臉書)

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中時電子報

由核能流言終結者黃士修所發起的「以核養綠」全民公投聯署，在今日(8月25日)進行全台總動員，將在各地車站捷運站都創設聯署點，稱為「圍車站，救台灣」。這場活動的主要支持者是清大工程與系統科學系的葉宗洸教授，他也不留餘力的幫忙推廣聯署，甚至向日本的同行，東北大學的高木敏行教授尋求支持，希望他也能赴台參與宣傳。葉教授昨日的臉書上展示高木教授回函，高木教授對於無法前來感到抱歉，然而他絕對完全支持這場活動。

葉宗洸教授在8月9日於自己的臉書上發表一篇名為《以綠廢核的荒謬》，文章提到他在8月8日在上海大學的核能科學演講，並說到台灣的非核家園政策實在愚蠢至極。講完後一名日本北大學教授前來致歉，他對於日本的311核災，造成全球一系統的恐核聲浪，並導致台灣的廢核政策，實在非常抱歉。而這位教授就是高木敏行先生，也因為這個短暫的對話，使葉教授與高木教授成了朋友。

當以核養綠公投行動聯盟，將要在8月25日舉辦「圍車站，救台灣」時，葉教授就希望高木教授也能來台一起參與，然而高木教授因校內的課程安排在先而無法來台，只能留下一封回信表示支持，信中提到日本已經逐步重啟核電廠，至今已有9部機組，另有5部也進入重啟的審核階段，過程雖然緩慢，但重啟核能的趨勢已相當明顯。

信件還提到對台灣核四廠的看法，他說：「我在2014年參觀過龍門電廠(核四廠)的ABWR(先進沸水反應器)，也在2015年參觀了馬鞍山電廠(核3廠)的PWR(壓水反應器)，那時我就注意到他們(台電)制定了非常充分的針對自然災害與嚴重事故的對策……日本的新監管很嚴格，可台灣的既參考日本的標準，也廣泛汲取了包括美國等世界各國監管標準與經驗，可以說，台灣的監管標準是世界最嚴格的標準。」

末尾提到對活動的期許，「對於台灣電力的穩定供給而言，啟動有著嚴格監管標準的核電廠是非常有利的，謹祝愿此公民投票聯署活動可以獲得更多支持，進而能夠進行公民投票。」

(中時電子報)

文章來源：日本來鴻 日本東北大學高木敏行教授來信了。

文章來源：研究者紹介：高木敏行

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