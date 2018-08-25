台中國際動畫影展首映NBA球星柯比配音作品

NBA傳奇球星柯比‧布萊恩親自獻聲的《親愛的籃球》榮獲奧斯卡最佳動畫短片大獎。（台中國際動畫影展提供）

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旺報

台中國際動畫影展10月登場，今天（25日）宣布首波觀摩片單，配合今年影展主題「奇幻與真實」，特別規劃「東方奇幻」、「拉丁魔幻」和「真實再現」等3個單元，帶領觀眾穿梭在奇幻與現實的動畫世界中。

主辦單位公布的奇幻動畫片單涵蓋李荷妮、權律和金瑟琪參與配音的《月光宮殿Lost in the Moonlight》，巴西男孩尋找父親，入圍安錫動畫影展競賽片《勇闖鳥世界Tito and the Birds》；改編自藏族傳說的《獵人與骷髏怪》、結合海嘯災害與精靈傳說的《津波》、入圍安錫動畫影展的《通天繩》和《遊走Just Walking》，以及帶領觀眾穿越戰國時代楚國詩人屈原前世今生的《離騷幻覺—汨羅篇》等片。

紀錄片單元，邀請入圍坎城影展影評人周的《戰地記者之死Chris the Swiss》以及影響提姆波頓、山村浩二等導演的知名電影大師卡雷爾茲曼的紀錄片《電影冒險家卡雷爾茲曼Film Adventurer Karel Zeman）》；勇奪今年奧斯卡最佳動畫短片，由NBA傳奇球星柯比布萊恩配音的《親愛的籃球Dear Basketball》也將在動畫影展舉辦台灣首映。

2018台中國際動畫影展將於10月11日至16日在台中站前秀泰影城S2館與台中凱擘影城舉行，有關影展精彩片單及周邊活動詳情，請洽台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com及FACEBOOK粉絲頁：facebook.com/tiaf.taichung。

(旺報 )

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