摘龍眼不慎墜十米橋 男子命大送醫

陳姓男子為了採摘龍眼墜橋，消防人員出動救援。（圖／南投縣消防局提供）

友善列印
中時
陳姓男子為了採摘龍眼墜橋，消防人員運用器材車吊掛，將傷患救出送醫。（圖／南投縣消防局提供）
陳姓男子為了採摘龍眼墜橋，消防人員運用器材車吊掛，將傷患救出送醫。（圖／南投縣消防局提供）

埔里鎮40歲陳姓男子今天雨勢稍歇，開車載友人外出，行經國姓鄉北山村仙人橋時，發現有一顆結實纍纍的野生龍眼樹，他站在橋上採摘，不慎踩空墜落10公尺深橋下，附近居民報案，警消出動將他吊掛上橋送往埔里基督教醫院，初步檢查頭部疑似骨折，轉送中國醫藥學院附設醫院救治。

報案人指出，她的農地長出一棵野生龍眼樹，上午遇到陳先生站在橋上採龍眼，覺得很危險，當下有邀請他到園內採摘，還能提供竹竿供採摘，但陳先生稱不好意思婉拒，沒多久聽到哀嚎聲，發現陳先生摔下來滿臉是血，嚇得趕緊報案。

南投縣消防局獲報出動6名消防、義消5人等共17人馳援，抵達現場發現陳姓男子跌落10公尺深橋下，幸好大雨過後地上泥土鬆軟，又是雜草叢生，傷患雖滿臉鮮血但意識清楚，從外觀研判左耳撕裂傷、頭部兩側因撞擊腫脹、身上多處擦傷，救難人員利用器材車的吊臂執行吊掛救助，將傷患救出後送往埔里基督教醫院救治。

埔基醫院表示，初步檢查發現傷患頭部疑似骨折，初步包紮後應家屬要求，將傷患轉往台中市中國醫藥學院附設醫院救治。

(中時 )

嘉義掌潭村淹水近2米 神明也落難 恆春搶孤風雨無阻今登場 陸組團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。