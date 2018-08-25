摘龍眼不慎墜十米橋 男子命大送醫

2018年08月25日 16:28 中時 廖肇祥

陳姓男子為了採摘龍眼墜橋，消防人員運用器材車吊掛，將傷患救出送醫。（圖／南投縣消防局提供）

陳姓男子為了採摘龍眼墜橋，消防人員運用器材車吊掛，將傷患救出送醫。（圖／南投縣消防局提供）

埔里鎮40歲陳姓男子今天雨勢稍歇，開車載友人外出，行經國姓鄉北山村仙人橋時，發現有一顆結實纍纍的野生龍眼樹，他站在橋上採摘，不慎踩空墜落10公尺深橋下，附近居民報案，警消出動將他吊掛上橋送往埔里基督教醫院，初步檢查頭部疑似骨折，轉送中國醫藥學院附設醫院救治。

報案人指出，她的農地長出一棵野生龍眼樹，上午遇到陳先生站在橋上採龍眼，覺得很危險，當下有邀請他到園內採摘，還能提供竹竿供採摘，但陳先生稱不好意思婉拒，沒多久聽到哀嚎聲，發現陳先生摔下來滿臉是血，嚇得趕緊報案。

南投縣消防局獲報出動6名消防、義消5人等共17人馳援，抵達現場發現陳姓男子跌落10公尺深橋下，幸好大雨過後地上泥土鬆軟，又是雜草叢生，傷患雖滿臉鮮血但意識清楚，從外觀研判左耳撕裂傷、頭部兩側因撞擊腫脹、身上多處擦傷，救難人員利用器材車的吊臂執行吊掛救助，將傷患救出後送往埔里基督教醫院救治。

埔基醫院表示，初步檢查發現傷患頭部疑似骨折，初步包紮後應家屬要求，將傷患轉往台中市中國醫藥學院附設醫院救治。

(中時 )