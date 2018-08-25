台灣白魚棲地也燒王船 專家：短暫性擾動影響不大

2018年08月25日 16:48 中時 王文吉

台中新社大南大源宮舉辦一年一度燒王船儀式，許多信眾圍在食水嵙溪岸邊及番社嶺橋上，爭睹地方盛事。（王文吉攝）

廟方製作紙糊王船，滿載金紙，讓王爺公搭乘返回大陸省親。（王文吉攝）

「燒王船」盛行於台灣西南沿海，台中山區也有類似祭典。位於新社區大南里的大源宮每年中元節於食水嵙溪舉辦「送王船」祭典，恭送王爺公返回大陸祖廟省親。不過食水嵙溪為台灣白魚棲地，也是公告封溪護魚禁漁河段，環保人士擔憂民間信仰恐有擾動生態疑慮。

大源宮洪府王爺為新社區大南里、崑山里等聚落共同信仰，廟方於中元節一早安排誦經，並準備三牲、36碗肉酒，下午1時拜王爺及犒將，之後進行普渡，將三牲頭轉向廟外，表示邀請好兄弟前來享用，再進行送王船儀式。

廟方事前糊製2艘2公尺長的普渡法船，俗稱王船，船內滿載金紙，在普渡祭典完畢後，最前頭以銅鑼樂儀開道，由信眾將王船抬至番社嶺橋下燒化，順著食水嵙溪水而下，信眾圍在岸邊、橋上看熱鬧，恭送洪府王爺返回祖廟。

主委劉建灼指出，洪府王爺信仰始於清道光年間，相傳王爺公來自福建漳州的福順宮祖廟，明末清初隨船庇佑先民渡海來台，先在龍井區水裡港的福順宮奉祀，後來由當地居民恭請洪府王爺神尊，前來新社區大南里恭奉。

現年70歲的劉建灼說，因王爺公留在大南里庇佑居民平安，平時無法返回大陸祖廟，相傳王爺曾降乩指示「中元節要送我回祖廟看看」，因此流傳「送王船」習俗，他小時候就曾看過藝師糊紙船，由來已久，也有一說是七月將亡靈送出去庄外，庇佑地方平安。

大南王船早期以竹筏承載，放置米、炭、鹽等民生物資，後來改以紙糊製作，滿載金紙。有信徒認為2艘王船裝滿豐盛物資，讓王爺公風光載回大陸原鄉與信徒分享，地方耆老則認為1艘為恭送王爺返回大陸，另艘船是回程使用。

因「燒王船」地點位於番社嶺橋下，屬食水嵙溪流域，為二級保育類動物「台灣白魚」主要棲地，環保人士擔憂燒船火勢及殘餘灰燼，會擾動水中生態。地方人士說，「燒王船」是新社大南庄建庄祀祠洪府王爺的固有文化，在不影響河川生態情況下，值得文化傳承。

清華大學生命科學系教授曾晴賢表示，3年來監控該溪的台灣白魚數量，維持在200至300尾間，最近減少至100多尾，研判應是連日大雨影響，而送王船儀式在主要棲地下游河段，一年一次的短暫性擾動，對台灣白魚影響不大。

(中時 )