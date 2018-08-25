俄警告敘利亞 美軍近期恐將發起新一波空襲

美軍從驅逐艦上發射戰斧飛彈。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，繼今年4月份、美國總統川普（Donald Trump）下令，向敘利亞發動空襲後，仍持發生內戰和剿滅伊斯蘭國（IS）的敘利亞，恐將再次面臨攻擊的威脅。俄羅斯國防部發言人柯納申科夫（Igor Konashenkov）少將表示，從得到的情資研判、美軍正逐步調動海空兩路武力接近敘國，欲藉由空襲的手段，摧毀敘國吉斯爾舒古爾地區（Jisr al-Shughur）的化學武器。

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"Haley: Airstrikes ""crippled"" Syria’s chemical weapons program "

從俄國軍方的聲明顯示，美國海軍柏克級驅逐艦（Arleigh Burke-class）蘇利文號（USS The Sullivans），從數日前就開始向波斯灣（Persian Gulf）移防，與4月發動攻擊的庫克號驅逐艦（USS Donald Cook）相同，艦上可搭載多枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk land attack missiles）。此外，在空軍部份、駐紮在卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的B-1「槍騎兵」長程轟炸機（Rockwell B-1 Lancer）也隨時待命，做好前往敘利亞空襲的準備。

美軍柏克級驅逐艦蘇利文號。（圖/美國海軍）

俄國爆料、美軍B-1「槍騎兵」長程轟炸機已在卡達做好準備，隨時能對敘利亞進行轟炸。（圖/美國空軍）

為嚇阻敘利亞化武攻擊、美英法3國於4月份聯手進行空襲，除了海上以多枚戰斧巡弋飛彈攻擊目標外，英國還出動潛艦支援、多架戰機則從塞浦路斯的軍事基地起飛巡弋。但遭遇空襲的敘國也非省油的燈，部隊以俄規舊型防空飛彈發起了反擊，成功在首都大馬士革（Damascus）南部地區擊落13枚美軍飛彈。

俄羅斯國防部指出，之所以會做出這項警告，是追蹤美軍佈署移防紀錄後、加上白宮國防安全顧問波頓（John Bolton）於22日說出「不排除再次轟炸敘利亞！」的威脅言論，才讓俄國提高警戒、並以公開警示的方法提醒與嚇阻雙方領袖。

(中時電子報)

文章來源：US, UK and France Prepare New Strike Against Syria - Russian MoD

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