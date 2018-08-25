鄭伊健、陳小春《黃金兄弟》來台會粉絲 時間改為9／15

2018年08月25日 16:32 中時 潘鈺楨

陳小春有一鏡到底動作。（寬魚國際提供）

鄭伊健、陳小春、錢嘉樂等港星合體的動作片《黃金兄弟》，日前宣佈五位主演將來台宣傳，讓許多影迷都十分期待，但許多粉絲反應平日無法參與，電影公司決定將星光首映會改至9月15日（六）。

正式預告今日釋出，陳小春破窗殺敵，鄭伊健翻滾後帥氣開槍，一鏡到底的設計不僅展現十足默契，更挑戰演員功力，兩人更猶如「殺神」附體，迎戰大批敵人。在此回預告中，不同以往古惑仔系列的「刀光劍影」，眾人都帶有濃濃的「特務」氣息，配上鎊礡配樂，令人相當期待五兄弟在電影裡將陷入什麼險境。

電影順利通過金馬初選，出品人「邱瓈寬」寬姐也透露，《黃金兄弟》有不少場景都選在台灣拍攝，包括陽明山美軍宿舍、台北信義區、平溪、宜蘭等地取景，還邀請到古惑仔系列導演「劉偉強」在桃園忠烈祠客串，當時更在忠烈祠舉辦記者會和祭典預演。

《黃金兄弟》講述五個出生入死的兄弟，在恩人「曹sir」（曾志偉飾）的帶領下，為了救濟兒童而偷取特效藥，卻慘遭設局，陷入槍林彈雨的險境之中。片中，兄弟們抱著視死如歸的豪情，展開一連串的追查與激戰。他們明白，即使無法活著一起回來，也比一人活著痛快。

電影由邱瓈寬、曾志偉擔任出品人，耗資數億，拍攝將近1年，赴台灣、匈牙利、日本、蒙特內哥羅、內蒙古等多地拍攝，將在9月於全亞洲正式上映，台灣9月21日(五)上映。

(中時 )