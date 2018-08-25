大雨下在哪個城市不淹水？國民黨轟賴清德缺乏同理心

友善列印
中時
楊佳穎

中南部豪雨成災，對於被批評台南治水經驗失敗，行政院長賴清德昨反問「24小時雨量超過600毫米，下在台灣哪個城市不會淹水？」相關發言一出引發爭議。國民黨文傳會代主委唐德明今批評，賴清德缺乏同理心、缺乏苦民所苦的胸懷，不是一個合格的行政首長，「請賴院長不要再辯解了，趕緊捲起褲腳去勘災，認真解決災民的苦痛吧！」

唐德明25日在臉書指出，面對南台灣重大災情，賴清德不是忙著救災撫慰災民，也不是向人民道歉、讓人民受苦了，而是不斷自我辯解，一下說這場暴雨「顯示台灣強韌抗災能力」，一下又說這麼大的雨勢，哪個城市不淹水？

「親愛的賴院長，拜託你能不能有點同理心！」唐德明痛批，台灣人民需要用生命安全和財務損失來證明台灣的強韌抗災能力嗎？賴清德這是對災民落井下石，還是如同總統蔡英文希望勞工能自立自強？難道因為雨太大，哪個城市都會淹水，就可以兩手一攤什麼都不做，然後神隱12小時，坐在有冷氣的辦公室裡勘災嗎？

唐德明進一步說，這句「哪個城市不淹水？」不禁讓人想起民國84年，前國防部長蔣仲苓在立法院答詢時，因軍中不當管教致死案例暴增，脫口「哪個地方不死人？」引發舉國譁然，最後蔣低頭道歉；而身為行政首長，第一時間想到的應是人民的幸福快樂，不是為了政績說出「哪個城市不淹水？」當然也不能以「哪個地方不死人？」來卸責。

(中時 )

日本教授來信支持以核養綠 肯定… 賴清德麻豆勘災媒體問治水好壞 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。