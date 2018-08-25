大雨下在哪個城市不淹水？國民黨轟賴清德缺乏同理心

2018年08月25日 16:42 中時 楊佳穎

中南部豪雨成災，對於被批評台南治水經驗失敗，行政院長賴清德昨反問「24小時雨量超過600毫米，下在台灣哪個城市不會淹水？」相關發言一出引發爭議。國民黨文傳會代主委唐德明今批評，賴清德缺乏同理心、缺乏苦民所苦的胸懷，不是一個合格的行政首長，「請賴院長不要再辯解了，趕緊捲起褲腳去勘災，認真解決災民的苦痛吧！」

唐德明25日在臉書指出，面對南台灣重大災情，賴清德不是忙著救災撫慰災民，也不是向人民道歉、讓人民受苦了，而是不斷自我辯解，一下說這場暴雨「顯示台灣強韌抗災能力」，一下又說這麼大的雨勢，哪個城市不淹水？

「親愛的賴院長，拜託你能不能有點同理心！」唐德明痛批，台灣人民需要用生命安全和財務損失來證明台灣的強韌抗災能力嗎？賴清德這是對災民落井下石，還是如同總統蔡英文希望勞工能自立自強？難道因為雨太大，哪個城市都會淹水，就可以兩手一攤什麼都不做，然後神隱12小時，坐在有冷氣的辦公室裡勘災嗎？

唐德明進一步說，這句「哪個城市不淹水？」不禁讓人想起民國84年，前國防部長蔣仲苓在立法院答詢時，因軍中不當管教致死案例暴增，脫口「哪個地方不死人？」引發舉國譁然，最後蔣低頭道歉；而身為行政首長，第一時間想到的應是人民的幸福快樂，不是為了政績說出「哪個城市不淹水？」當然也不能以「哪個地方不死人？」來卸責。

(中時 )