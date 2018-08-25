賴清德麻豆勘災媒體問治水好壞 民眾：有淹水就沒感覺了

媒體詢問民眾對治水是否有感，陳姓民眾直言「有淹水就沒感覺了。」（莊曜聰攝）

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行政院長賴清德視察麻豆埤頭排水情形。（莊曜聰攝）

行政院長賴清德南下勘災，25日下午前往台南麻豆視察埤頭排水情形，雖然到場時天氣放晴，但大排附近的埤頭、小埤、北勢等地區積水仍未退，少數地方仍水深及腰，當地居民向賴陳情，被在場媒體問到治水有感嗎？民眾冷回「有淹水就沒感覺了」場面有些尷尬。

賴清德上午在嘉義，下午轉往台南麻豆及仁德，抵達麻豆埤頭排水時，周邊區域積水仍未消退，台南市政府水利局人員簡報時還站在水中，水利局指出，這次在1天多的時間內降下700毫米以上的雨量，遠超過排水設施耐受的294毫米，加上四周農田、魚塭積水都往側溝排，宣洩不及才造成淹水情形。

賴清德除再次向民眾致歉，並表示將由他一肩扛起治水責任，請藍綠停止口水戰，挽起袖子一起打拚，讓災民早日恢復原來生活，他也指示國軍協助災後復原工作、農委會啟動天然災害補助，家中淹水到達一定標準者都能申請補助，日後還有租稅減免等。

埤頭里長李開通說，政府的確有治水，以往也有更嚴重的經驗，希望日後治水時分洪要考量地域，不能每次淹水都是低漥的埤頭受害；李姓民眾則說要未雨綢繆，等到淹水再調動抽水機就來不及了；陳姓民眾對於媒體詢問治水是否有感，更是直言「有淹水就沒感覺了」。

(中時 )

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