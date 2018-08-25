俄指叛軍欲以化武栽贓敘政府 西方準備新一輪空襲

2018年08月25日 16:56 中時 蔡致仁

俄羅斯國防部指出，敘利亞武裝分子準備使用化武，然後嫁禍政府軍，而英美法正準備發動新一輪空襲。美媒24日引述知情人士報導，白宮國家安全顧問波頓與俄羅斯官員會面期間，表明一旦敍利亞再動用化武，美國將採取比過往更強硬的軍事行動。

根據敍利亞內戰的最新形勢，歐美支持的反抗軍，目前僅剩下伊德利卜省的據點，並遭俄羅斯支援的政府軍包圍。美媒報導，波頓23日與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯雪夫會面時，表明收到情報顯示阿薩德政府可能準備在伊德利卜省發動化武攻擊。若此事成真，美國的軍事回應將比前2次的空襲行動還要強硬。此外，雙方討論了美軍撤出敍伊邊境的基地、美俄駐敍部隊合作。

美國軍方於去年4月及今年4月，分別單獨及聯同英法空襲敍利亞政府軍，理由都是指控敍軍使用化武。知情人士亦透露，在今年4月的空襲行動中，美國防長馬提斯成功說服川普，不要下令更大規模的軍事行動，但若再有化武襲擊，川普將不再手下留情。

彭博社的報道刊登後不久，俄羅斯國防部表示一批武裝分子在接受英國一間私人軍事服務公司的訓練後，帶同化武等有毒物質抵達伊德利卜省，懷疑他們企圖發動化武襲擊，好讓英國、美國及法國有藉口，再對敍利亞政府發動空襲。國防部發言人聲稱，美軍神盾驅逐艦沙利文號已部署在波斯灣，而美軍B-1B戰略轟炸機則部署在卡塔爾的基地。

(中時 )