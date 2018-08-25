亞運》反曲弓女團暌違16年爭金 功臣是壓軸出賽的她

中華女子射箭隊成員雷千瑩（左）、選手譚雅婷（右二）及彭家楙（右一），在4強賽以5比3擊敗中國大陸、闖入金牌戰。（陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達、台北連線報導

雅加達-巨港亞運射箭反曲弓女子團體賽3位女將譚雅婷、雷千瑩與彭家楙漂亮打下中國大陸，創下中華射箭女團16年來首次打入金牌戰佳績，其中最關鍵的1棒是彭家楙，她在最後1回合、最後1箭沒有失手，幫助中華隊拿下重要的第4回合。

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下個月才要滿22歲的彭家楙，是去年台北世大運國手，本屆亞運首次代表中華隊參賽，反曲弓女團8強賽和印度隊一戰表現極不穩定，前3回合都有1支8分箭，中華隊和印度打完4回合的8支箭，彭家楙只有69分，完全沒有10分箭，總教練林政賢覺得她只要穩住就行了。

4強賽對戰中國大陸，讓彭家楙變了另一個人，排在譚雅婷、雷千瑩之後出場的彭家楙展現穩健的實力，使得海峽兩岸對決4回合見勝負，主要是彭家楙「異常」順手，8支箭射出76分，其中有5箭10分，占了全隊的一半。

首度參賽亞運的彭家楙表示，前一場受到亂風的影響，表現不夠理想，對戰中國大陸就不在意風的大小，以自己的感覺為主，成功讓自己不再受場地干擾。

中華射箭總教練林政賢指出，彭家楙是心理素質非常好的選手，她擅於抓風速，前一場對印度反而被風勢打亂了，但是經過教練叮嚀放膽出手與隊友的鼓勵，她很快就恢復正常了。

擔任開路先鋒的譚雅婷說，本屆比賽一開始給自己壓力太大，而今天最後一場比賽較不去想自己不好的狀況，放輕鬆比賽，全力以赴。贏了中國大陸後，雷千瑩表示，我們與韓國爭金牌一定會表現非常好，會把平時訓練的實力展現出來。

(中時電子報)

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