恆春搶孤風雨無阻今登場 陸組團觀摩盼明年參賽

屏東恆春一年一度的搶孤、豎孤棚競賽不畏豪雨今日晚間將舉行。(中央社)

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中時電子報

今天是農曆7月15日，屏東恆春鎮一年一度的搶孤、豎孤棚競賽在今晚上舉行，雖然恆春鎮今天白天細雨綿綿，又歷經前2天的豪雨，但現場擺滿坐椅，將風雨無阻的舉行。

恆春搶孤、豎孤棚競賽是恆春年度盛事，歷年來都是風雨無阻進行，曾經有一年遇到颱風，鎮公所仍然照常舉辦，沒有延期，而比賽也都能順利進行。

恆春搶孤、豎孤棚競賽被列為縣級文化遺產，早年並非年年舉行，10多年前，在前鎮長葉明順時期擴大為國際觀光活動，改為每年舉辦，並將原來的4支孤棚柱增加為36支，為尊重傳統文化，保留中間原4支柱不比賽，開放32支柱子讓各界組隊競賽。

恆春豎孤棚競賽一共32支隊伍競賽，每隊8人，孤棚柱塗滿牛油，參賽隊伍以疊羅漢方式將奪旗者送上孤棚柱攀爬至頂奪旗。主辦單位會發給每組布條，參賽者用布條先刮除柱子上的牛油，減少阻力，再用布條綁在牛油柱上，踩著布條往上攀爬，最先攻到孤棚頂奪旗者奪冠，可得新台幣30萬元獎金，通常冠軍會在比賽一個多小時後產生。

中國大陸閩台搶孤文化交流協會今年組團來觀摩恆春的豎孤棚競賽，打算明年組隊參加競賽。昨晚協會人員與恆春鎮公所進行交流時表示，漳州龍海市大社搶孤活動已流傳600多年，形式上與台灣宜蘭和恆春相似，但台灣的活動已有演變。

恆春文史工作者張順興表示，恆春豎孤棚競賽是139年前清朝恆春建城之後，城內富人將中元普渡品灑放給城外窮苦人家，為避免搶孤品受傷及糾紛演變而成豎孤棚競賽。

宜蘭搶孤今年適逢停辦，全台灣只有恆春有搶孤相關活動，恆春今晚「搶孤品」活動將發送超過5000份，還有知名藝人表演，而連2年奪冠的恆春大光觀林寺隊今年將爭取3連霸。

(中時電子報)

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