《中時晚間快報》夢魘未停 西南氣流深夜報到 還有豪大雨

2018年08月25日 17:57 中時電子報 綜合報導

◎夢魘未停 西南氣流深夜報到 還有豪大雨

熱帶低壓已在上午11點登陸福建，不過台灣受其外圍環流影響，中南部天氣仍不穩定，且中南部今天深夜起將受西南氣流影響，直到下周三都須慎防局部豪雨或大豪雨的情況，氣象局表示雖然下波降雨不如低壓強勁，但因連續降雨時間長、累積雨量恐多，還是要小心會有淹水、坍方等狀況。

◎823雨炸彈 菜價炸開了 玉米筍漲7成2

今台北果菜市場蔬菜交易量增加0.9％、平均每公斤交易價格為40元，較昨日34.4元上漲16.3％，其中玉米筍增幅72％、小白菜增幅71％、蘆筍漲幅54％，農糧署解釋係因低壓豪雨及恰逢中元普渡，才會漲價，強調今年8月的蔬菜平均價格28.3元，與去年同期的35.3元相比還屬合理範圍。

◎牧師：1男1女是上帝使命 台下歡呼 蔡英文低頭

蔡英文總統今參加第18屆國家祈禱早餐會，牧師在台上分享信息時提到「「我們不能一方面希望上帝有一個超自然的祝福臨到我們、超自然的能力臨到我們，另外一方面一直做違背上帝旨意的事，例如婚姻家庭、一男一女、一夫一妻、一生一世，這是上帝的使命....」台下情緒突然沸騰立刻響起掌聲及歡呼；台下的蔡總統，低著頭，不斷在寫東西。

◎王艷薇新歌發布會 謝和弦擔任超保密彩蛋

馬來西亞歌手王艷薇24日舉辦新歌發布會，不少好友主動報名擔任嘉賓，其中謝和弦擔任「超保密彩蛋」，中場突然現身台上，讓事前不知情的王艷薇頓時又驚又喜，開心說：「因為你說有事，我以為你不會來。」兩人隨後合唱〈於是長大了以後〉、〈愛不需要裝乖〉，而她好友劉明湘、邱鋒澤、劉艾立等人也到場欣賞。

(中時電子報)