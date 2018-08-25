亞運》PK戰女足不怕 「我們有蔡明容！」

中華女足門神蔡明容一夫當關，完封越南還在PK戰撲掉對手射門。（資料照／中華足協提供）

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中時電子報
／台北－巨港電話採訪
中華女足前晚激情擊敗越南，不少球員興奮得徹夜難眠，一早又搭接駁車殺去看女網金牌戰。（陳雅惠提供）

中華女足24日晚間擊敗越南，相隔20年重返亞運4強，不少球員興奮的難以入眠，一大早又殺去網球場看女雙金牌戰。說到與越南打入PK大戰，球員表示當時非常有信心能贏，異口同聲的說：「因為我們有蔡明容！」

中華女足PK勝越南 相隔20年重返4強

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「明容真的厲害，台灣門神！越南第5個踢的，根本是被明容給嚇到了！」前鋒余秀菁笑著說。

蔡明容繼本屆亞運首戰對南韓單場10次撲救，且撲出英超球星池笑然的12碼球後，對越南全場120分鐘再做出8次撲救，PK戰更是一夫當關，第3點撲出范黃瓊的射門，讓對手備感壓力，逼得第5點蔡氏草不敢往兩邊踢，但賭中間蔡明容仍不動如山，最後高角度射門正中門柱，中華隊勝出。

「說真的，我沒打算會到這一步（PK戰），因為我相信我們一定會進球，」蔡明容說：「但最後大家拚到延長、進入PK，我知道隊友相信我可以，就這信念我也告訴自己，『看妳了，妳可以的！』」

蔡明容是前守門員教練鈴木大地的得意門生，擁有絕佳的撲救爆發力與柔軟度，一般女足球員的射門速度根本難不倒她，守PK幾乎不用賭，可以判斷出對手射門方向再撲，前兩點都撲對了邊，儘管沒擋下來，卻給越南極大壓力。

「前兩球沒撲到很可惜，但不影響我的信心，因為我知道我應該快可以抓到了！ 真的，信念很重要！很開心跟隊友一起拚進了4強，因為我們彼此相信，我們可以！」蔡明容說。

中華女足團結一心，終於達成重返亞運4強的目標。（亞運官網翻攝）

當家中後衛林雅涵則說，蔡明容「太神了」，「就知道她至少會抓到一顆！」至於比賽中，後防策略是不給越南背後空間來發揮其速度優勢，儘管如此後防與中場　間的空隙，常會讓越南有機可趁，但單純遠射就不用擔心，「因為我們有蔡明容！」

蔡明容在2015年9月的奧運資格賽後，因為工作考量暫離國家隊，這次歸隊就成為重返亞運4強的最大功臣，讓隊友直呼：「有妳真好！」蔡明容則說：「我還是很懷念這個舞台，覺得自己還可以試試，也想跟這幾個老將們一起拚，也許真的是最後一次了，希望不留遺憾！」

(中時電子報)

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