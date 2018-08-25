李國毅金鐘提名揭曉在即 盼黃健瑋奪視帝

2018年08月25日 18:04 中時 蕭雅玲

李國毅出席活動擔任代言人。（粘耿豪攝）

李國毅25日出席香氛品牌擔任代言人，去年他主演《麻醉風暴2》以及網路劇《1006的客房》都有報名電視金鐘，而他與黃健瑋兩人同時報名《麻醉風暴2》男主角獎項，入圍獎項也即將在29日揭曉，他表示，不期待是騙人的，畢竟這兩部作品用盡自己的全力，但與其期待自己入圍，更希望整個團隊可以受到肯定。

他說，因為這2年選擇這2個劇組，都是非常專業團隊，能跟他們一起工作太幸福，但若問他2個劇組看好哪一個，他難為情說：「這跟爸爸還是愛媽媽的感覺一樣。」很難回答。之前吳慷仁受訪時表示，看好他入圍對此他表示，自己沒有名單，但看好黃健瑋入圍說：「希望他能得獎，健瑋Number 1」。

之前在《星光下的童話》就有跟黃健瑋一起拍過戲，當時他飾演男主角，黃健瑋則飾演他的助理，事隔8年兩人在《麻醉2》再度合作，黃健瑋飾演麻醉師、而他則飾演外科醫師，由於自己是第二季才加入《麻醉》的演員，受到吳慷仁、黃健瑋、許瑋甯很大的幫助，因與黃健瑋對手戲很多，從他身上學到很多正能量，他謙虛說：「如果沒有他們在前面輔助，第二季沒法這麼順利投入角色。」

自認《麻醉2》的頻率跟一般電視劇不一樣，劇中他飾演外科醫師熊仔必須要包山包海都會，尤其在他角色很不踏實時候，黃健瑋也會在旁一直鼓勵他，給他信心，而許瑋寧、孟耿如也都讓他看到前所未有的投入與專心，但可惜第二季幾乎沒跟許瑋甯對到戲，只能在旁欣賞他的表演。

入行拍戲至今每年都坐在電視機前，看很多朋友、團隊被肯定鼓勵，他也希望有機會可以在那場合出現，但一路走來10幾年，也只能用平常心看待，至少在這兩個劇組，讓他在當下有完成角色任務，有拍到觀眾想要看的戲，也已經足夠了。

他去年一整年都在忙拍戲，今年就放慢腳步陪家人，也將在年底回到工作崗位，休假期間除了看《偶像練習生》實境節目外，也聽到很多朋友討論宮鬥夯劇《延禧攻略》，所以打算下週一開始追劇。

他說，雖然沒演過古裝劇，但若有機會也很想嘗試，完全不怕剃光頭，若不是被公司阻止，應該會理個阿兵哥頭髮，髮型師說他頭髮長很快，一個月長三公分，所以剃光頭是OK的。

(中時 )