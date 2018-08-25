兩岸一站式婚慶論壇 《延禧》、《如懿》、《羋月》探討古代婚俗

2018年08月25日 18:07 中時電子報 綜合報導

由台灣婚禮產業聯盟發展協會主辦「2018兩岸一站式婚慶論壇」23日於臺北圓山飯店舉行，針對人才交流、婚宴旅拍蜜月遠端服務落地享受及合作夥伴建立共榮產業鏈等三大議題進行討論，兩岸代表並簽署聯合意向書，未來將透過更多實質交流創造互利互惠環境。

兩岸婚慶代表並簽署聯合意向書。

本次對岸來訪的婚慶協會包括上海、四川、福建等地，台灣婚禮產業聯盟發展協會會長廖鈺凌表示，兩岸通婚人口日漸增多，兩地都會有宴客需求，許多新人會有婚紗旅拍以及婚宴蜜月同時進行的想法，但是無論是婚俗、場地、餐飲、禮服、拍攝等，往返洽談不易，雙邊婚禮人對接後，將能互設對方為專業服務窗口協助，能提供新人更完善配套，省時省力只要在任一邊接洽都能享受到兩地完整服務內容，也能提升產業和觀光的經濟效益。

上海市婚慶行業協會長曹仲華。

上海市婚慶行業協會會長曹仲華強調，市場變化快生意難做，唯有不斷創新才能符合新人期待。尤其服務客層年輕化九零後的結婚人口越來越多需求跟往日不同，資深從業人員面臨轉型問題，婚禮人要彼此合作，老將新秀百花齊放各展所長，他也建議婚慶業者可主動協助飯店招攬生意，轉守為攻雙方共榮，以論壇所在地圓山飯店為例，除過往泳池畔婚禮外，可仿效國外打造精緻的水上證婚，讓新人可有耳目一新的選擇。

四川省婚慶行業協會會長王亦平認為，跨界思維才能引領趨勢例如有書法家主動找婚慶人合作，打造藝文風婚禮及推出周邊婚禮小物，還有青花瓷婚宴、再現古婚等，讓婚禮除儀式感外更增添了神聖感，業者可多發揮想像招募創投資金，彼此聯盟開闢網路戰場，經營高端品牌外，也可發展副牌搶攻不同客群。

福建省婚慶行業協會會長林德斌建議，創立一個的互動機制來提升雙方產業能力，而台灣婚禮產業聯盟發展協會副會長張詠喬則以自身教學舉例，當紅電視劇無論是《延禧》、《如懿》或是《羋月》等探討古代婚俗的部分，也可運用在教材中，讓學生更了解傳統文定習俗的由來。秘書長桂家絨則認為婚禮產業涵蓋廣泛，除婚紗禮服產業外，還有喜帖印刷業，飯店業，喜餅食品業、蜜月觀光旅遊業等，可舉辦大型婚慶博覽會帶動兩岸產業鏈發展。

(中時電子報)