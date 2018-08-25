台中登革熱拉緊報！彰化縣衛生局提供接觸者快篩服務

2018年08月25日 18:37 中時 吳敏菁

預防登革熱，彰化縣衛生局強化防治措施，主動採檢、緊急噴藥的措施等，並進行普查式的病媒蚊密度調查，（吳敏菁翻攝）

預防登革熱，彰化縣衛生局強化防治措施，主動採檢、緊急噴藥的措施等，並進行普查式的病媒蚊密度調查，（吳敏菁翻攝）

台中市已累計新增 16例本土登革熱病例，台中市大里區「開心農場」和其周邊地區更成為這波登革熱疫情爆發之熱點，由於中彰投為共同生活圈，往來接觸頻繁。彰化縣衛生局即日起啟動「開心農場」疫情區域聯防機制。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣民若於最近一個月曾內去過台中市大里開心農場及其周邊，請進行 14天的自主健康管理，如果出現發燒或出疹者，儘速就醫或通報彰化縣衛生局或各衛生所，將提供免費快篩檢驗。

彰化縣衛生局表示，登革熱疫情爆發，主要是指標病例，發病前1天至發病後第5天，血液中存在有登革病毒，為病毒血症期，再者是病媒蚊密度及孳生源密度高。兩個條件具足，病媒蚊叮咬造成感染產生新個案的機會就會增加，不斷循環讓疫情失控。

彰化縣衛生局強化防治措施，主動採檢、緊急噴藥的措施等，並進行普查式的病媒蚊密度調查，大雨過後尤其是病媒蚊密度指數上升的關鍵期。彰化縣衛生局提醒民眾，要特別注意積水容器的清理，掌握「巡、倒、清、刷」四個要訣。

(中時 )