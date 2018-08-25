高雄》綠委稱韓國瑜雨災熱舞 年輕朋友傳截圖給葉毓蘭爆「真相」

韓國瑜24日到岡山嘉興路探視淹水災情，並聆聽居民心聲。（資料照片，林雅惠攝）

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中時電子報
韓國瑜與身障團體共舞，竟遭綠委抹黑。（取自《段宜康臉書》）

民進黨立委段宜康之前po影片爆料指，高雄昨天上午還在下大雨，國民黨高雄市長參選人韓國瑜卻在熱舞狂歡。警大前教授葉毓蘭在臉書表示，有年輕朋友傳了段宜康的FB截圖給她，不解說，該影片發布的時候，雨根本還沒開始下！

葉毓蘭表示，年輕朋友對段宜康借題發揮，準備用大水淹死韓國「魚」表達困惑。還指出，「1.韓國瑜又不是政府官員，他唱歌跳舞不行嗎？2.這影片發布的時候，雨根本還沒開始下！3.段宜康真的是小丑，唯恐天下不亂，去吞曲棍球啦！」

她不滿說，南部的水患，不是造成出入不便而已，甚至已淹出人命，她對政客們遇事必先設法卸責，先推給國民黨、馬英九，再不然就賴給上帝，深深不以為然。葉毓蘭說，她小時候曾租住台北市克難街低窪地區，每逢大雨必淹，以致童年時期的獎狀照片，完全沒法保留，深以為苦。所以對中南部同胞的水患之苦感同身受。任何政治人物，都不應該在災難發生時，不以人民的生命財產安全為念，還在機關算盡唯勝選是圖，實在令人不齒。

葉毓蘭怒酸蔡政府，30幾年前，她到美國芝加哥讀書，就聽老師提到當時的芝加哥市長，才因冬天下大雪，除雪不夠快而下台。如今執政黨卻厚顏推諉，憑仗的莫不是南部鄉親對民進黨的一往情深，連「西瓜」都會當選，「你們真是辜負人民託付啊！」

網友說：「老師，綠營常用兩套標準檢視，綠營自己可以？別人就抹黑，11/24日化悲憤為選票力量給綠營get out！」、「他是在呼籲現任高雄市長韓國瑜下台負責嗎？假情假意偽正義偽平權的政客！」、「千錯萬錯都是別人的錯！」

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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