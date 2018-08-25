中市環保局宣傳水資源保育 邀杯子劇團演出「水源爭霸戰」寓教於樂

2018年08月25日 18:40 工商 曾麗芳

中市環保局副局長陳宏益（右）說，期望透過杯子劇團專業的黑光劇演出，讓民眾針對水資源保護有更深入的認識。（圖／曾麗芳）

台中市環保局連續舉辦6年的環境教育兒童劇場，今年特別邀請全台唯一的黑光劇團-杯子劇團演出「水源爭霸戰」，今（25）日在豐原葫蘆墩文化中心演出，吸引數百位大小朋友參加，寓教於樂。精彩的演出，搏得現場如雷的掌聲，台中市環保局副局長陳宏益也親臨現場、與小朋友們一起觀賞精彩的表演！

主辦單位表示，杯子劇團運用特殊黑光技術進行兒童劇演出，藉由森林動物們所遇到的缺水危機，在解除危機過程中，將水資源保護及水土保持等環保觀念融入其中，透過音樂、舞蹈、逗趣劇情等互動演出方式，吸引每位大小朋友的目光，讓環境保護的理念深植在座每個人的心中，進而提升環保行動力，讓環保種子在心中逐漸萌芽。

台中市環保局副局長陳宏益表示，台灣平均每年下雨2,000多毫米，但因雨季集中與地形陡峭，台灣水資源的運用是有限的，因此，節水及省水是大家都需要注重的課題，也希望從小開始灌輸節水的觀念。

陳宏益表示，為了宣傳水資源保育，今日特別以絢爛的黑光技術、生動的戲劇演出，並結合音樂及舞蹈，引領現場大小朋友們，藉由劇情了解水資源的珍貴，並學習水足跡的觀念，更從中教導大家如何從生活節約用水，希望透過偶劇童趣的演繹、活潑的劇情及淺顯易懂的對話，培養孩子們正確的環保觀念，將環境教育的內涵深植所有觀眾心中，讓環境永續發展教育向下扎根。

陳宏益說，期望透過杯子劇團專業的黑光劇演出，讓民眾針對水資源保護有更深入的認識，並能從自身推廣，讓更多人加以重視水資源的重要。

由於823暴雨造成南部嚴重的水患，很多災民至今還泡在水裡。陳宏益認為，如此強大的時雨量，任何工程也無法阻擋災害的形成，「人類在面對極端氣候時，防災與避災愈來愈重要」，這也是環境教育的一部分，民眾對極端氣候不僅要認知、還要能調適，及早做好防災的準備。

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