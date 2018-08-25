氣象局遭蔡政府打入冷宮？ 鄭明典：我們是天之驕子！

2018年08月25日 18:25 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

連日豪雨，南台灣幾乎都泡在水裡，讓民眾苦不堪言，讓總統蔡英文對氣象局喊話「氣象預報和預警重中之重」，對於蔡總統的喊話，氣象專家吳聖宇質疑「蔡政府根本沒有心在氣象預報預警」不過吳聖宇的質疑讓氣象局副局長鄭明典出面回應「近年來我們的預算在立法院被稱為『天之驕子』，很受支持」。

南臺灣泡在水中3日，蔡總統發出聲明向氣象局喊話，極端氣候及帶來的嚴重災害室各國嚴重挑戰，台灣也一樣，氣象預報和預警室重中之重，因此要求氣象局持續向民眾說明天氣狀態，及在第一時間讓地方政府掌握最充足的氣象資訊，未來也請研究如何提供更即時、更區域性的精確資訊。

對於蔡總統的喊話，吳聖宇在臉書上反批，明年度氣象學界的研究經費被砍掉，拿去做了其他研究，令氣象研究領域的人因此都人心惶惶，此外，台灣颱風洪水研究中心也整個收掉，這令人不得不懷疑政府對於氣象預報預警是真的有心嗎？

吳聖宇的指控，引起鄭明典的注意，讓他到吳的臉書底下回應，學界的狀況不是很清楚，不過就以公正的角度來說，必須跟大家解釋，氣象局方面，近年來的預算在立法院被形容成「天之驕子」，非常受到支持，唯一的問題是在預算上的調配，交通部也都會優先幫氣象局處理，甚至吸收「預算統刪」的部分額度，最近提出的新建設計畫，國發會和科技部也都「幾乎完全支持」，在這方面政府支持氣象建設的基本態度相當明確。

(中時電子報)