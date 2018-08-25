整理家園成台南安南區全民運動 家具堆滿街 居民怨聲載道

2018年08月25日 18:42 中時 程炳璋

十二佃部落佃東里到處可見民眾將家具搬出放在路邊曝曬。（程炳璋攝）

佃東里還有地區積水未退，居民已將家具清出丟棄路口。（程炳璋攝）

清理家園成了佃東里的全民運動。（程炳璋攝）

安中路5段路25日積水仍未退，陳姓男子稱該處的水患自他出生至今，從未改善過，為此他還將後方的住家在興建時，特別加高地基。（程炳璋攝）

大雨過後，「清理家園」成了台南市安南區街頭的全民運動，25日積水未退地區還有十二佃部落的佃東里與土城中學前方道路，居民趁雨勢稍歇搬出家具，邊打掃邊抱怨「每年都要經歷一次」。

安南區25日大多數地區水已退去，土城中學前方的安中路5段卻仍積水未退，警方拉起封鎖線，安南區長顏昇祺表示，附近稻田在大雨時成了臨時蓄水池，不斷從高處溢流向道路，造成道路積水。已派出兩部抽水機持續抽水。

47歲的陳姓男子住在路邊，提起水患，直接怒批「從出生至今，當地每年逢雨必淹，從沒改善過」他說，就是因為水患沒改善，自己在路邊蓋住家時，還特別加高了地基。

十二佃部落的佃東里25日還有部分地方積水未退，「清理家園」成了整座庄頭一整天共同的運動，全庄街頭都堆滿住家內搬出曝曬的家具，清出的垃圾同樣堆在路口。

邊清理邊抱怨，淹水成居民共同話題，十二佃部落居民稱兩天來水深及腰，從未感受政府治水改善，並質疑新吉工業區的開發，讓原本可作為滯洪池功能的台糖溼地，土地墊高成了工業區，卻將積水排往地勢低的佃東里，造成淹水更嚴重。

(中時 )