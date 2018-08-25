獨／林煒媽媽真的姓「愛新覺羅」！滿清皇族後裔巧合演過「福康安」

林煒原來是愛新覺羅家族後代。（林煒提供）

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林煒是愛新覺羅家族後代。（林煒提供）
林煒原來是愛新覺羅家族後代。（林煒提供）
林煒是愛新覺羅家族後代。（林煒提供）

「花系列」小生林煒最近在台灣拍攝《鄧麗君之我只在乎你》，等戲空檔也追起超夯清宮劇《延禧攻略》和《如懿傳》。他表示，追劇後忽然對「愛新覺羅」家族燃起興趣，原來他的媽媽不僅是滿清正黃旗，也是愛新覺羅家族後代，滿清被推翻、民國成立後，家族全改姓金，但媽媽約5年多前改回本姓「愛新覺羅」，他還常跟媽媽抱怨：「您的姓太長了！加上名字就有6個字！」

林煒表示，外祖父和清朝最後一個皇帝溥儀是堂兄弟，小時候常聽媽媽說起家族的事，他總是心不在焉，雖然自己身上也有四分之一的愛新覺羅家族血統，但清朝對他來說太遙遠也沒有感覺，不過他1990年演出金庸《雪山飛狐》中的「福康安」，天生是滿族臉，剃了光頭後還真的很像清朝人，當時媽媽和舅舅等親戚看他演清朝王爺都很開心，但當時他只專注在演戲上，壓根沒去想過自己血統問題。

不過住在香港的媽媽，幾年前把姓氏改回「愛新覺羅」，他才稍微開始「有感」，尤其他每次填寫文件時就挺麻煩，特別是寫英文拼音總是怕拼錯，他還為此跟媽媽抱怨她名字太長、父母欄寫不下。有些朋友還會故意開玩笑，叫他「貝勒爺」。

最近，因為《鄧麗君》劇組幾乎所有人拍戲空檔都拿著iPad在追《延禧攻略》，從不追劇的他，也開始跟著看，哪知一看就入迷，「我第一天就一口氣看20集！3天就追到68集！明明已經坐到腿麻、屁股快開花，就是離不開，忍不住一集集看下去，本來還想著白天要跑打球、跑銀行，結果一覺醒來又繼續看，什麼事都沒做，看得累到快要吐血啦！」

成為忠實劇迷的他，更因此開始對自己的血統產生興趣，甚至上網google「愛新覺羅」、「富察」等各家族的起源、滿清八旗分佈，以及是否真有那些劇中後宮妃嬪。他笑說：「下次回家要好好專心聽媽媽講她的故事了！」

林煒透露過去曾有香港醫療團隊找上他，希望能取他的細胞進行研究，進行「愛新覺羅」家族的基因解碼，但他不想要解開什麼基因秘密，不管是優點或缺陷，他都沒興趣也不想知道，因此婉拒。不過他說，自己的長相確實就是滿族臉，北京至今也還有很多滿族後代，他上部戲的製作老闆也是滿族人，一見到他就笑說：「我一看你就知道是同家人！」

林煒大誇《延禧攻略》整體都很棒，劇情緊湊，從劇本、燈光、美術、服裝、化妝、道具樣樣好，演員更是個個表現到位，他特別欣賞聶遠、秦嵐、吳謹言等人的演技，尤其聶遠飾演的乾隆皇帝，演得很接地氣、還多了皇帝生活化一面，角色非常吸引人。

(中時 )

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