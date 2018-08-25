誰殺了小黃司機？10天4運匠尋短 鍾沛君：政府的殘忍

誰殺了小黃司機?10天4運匠尋短 鍾沛君:政府的殘忍

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中時電子報
綜合報導

短短十天之內，大台北地區接連發生4起計程車司機自殺事件，輕生理由多指向經濟壓力，從數據上看，近半年來計程車司機以車輛借貸增加3倍。北市議員參選人鍾沛君表示，自己因為選務繁忙常常超時工作，在助理輪休時，她會搭計程車或UBER跑行程。鍾沛君說，她曾經在北市敦化南路上車，才報上相距大約15分車程的目的地，司機卻說不知道路，要求她打開手機，「妳有導航吧，幫我看一下路。」，隔沒幾天，她在文山區馬路邊招了輛計程車，運匠主動和她聊起來，提到UBER恨得咬牙切齒，「我們都快活不下去了!」

UBER因為有導航，預先刷卡不收現金，免去計程車「找不開」的尷尬，提高乘車便利性，鍾沛君舉自己搭車的例子分析，消費者對於計程車的要求提高，不代表全部司機都有能力、財力跟上。固然有部分計程車司機改開uber，但有些人根本連自己的車都沒有，是合開或租車，政府卻只消費市場的角度，「沒有競爭力的人和商品就該退出市場」，鍾沛君認為提供服務的廣大計程車司機，一樣也是政府有義務照顧的國民，她憂心交通部現在就撒手不管，過幾年就會是衛福部、甚至是警政署的問題了。

鍾沛君反問，若今天開車的是自己的親人，官員還會兩手一攤嗎?若是補助每車裝導航，補助每車都有方便的第三方支付，加上技職在教育，教計程車司機學習這些提升服務的工具，是不是能夠有效提升他們的競爭力?鍾沛君認為，無法抵擋共享經濟的世界潮流，但是放任這些計程車司機「被時代淘汰」，絕對是這個政府的殘忍。

(珍惜生命，請撥防治專線0800-788-995)

(中時電子報)

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