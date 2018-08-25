科技部修「博後6年條款」 8大學會批：忽視基礎研究需求差異性

2018年08月25日 18:49 旺報 李侑珊

中國化學會、台灣物理學會、中華民國地球科學學會共8大學會25日發出陳情書，認為科技部近日修訂的「博後六年條款」問題重重，應盡速研擬配套措施來調整。（李侑珊翻攝）

科技部近日修訂「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」，其中有關博士後人員的部份，明訂總補助期間最長為6年，中國化學會、台灣物理學會、中華民國地球科學學會共8大學會25日發出陳情書，認為科技部忽視基礎研究需求的差異性、漠視我國高教生態面臨困境、大型設施與整合研究推動面臨困境，呼籲修訂政策並規劃配套補救措施。

中國化學會理事長許千樹、台灣物理學會理事長賈至達、中華民國地球科學學會理事長周仲島、中華民國地質學會理事長吳逸民、中華民國地球物理學會理事長張文彥、中華民國海洋學會理事長詹森、中華民國航空測量及遙感探測學會理事長史天元、台灣地理資訊學會理事長江渾欽，8大學會代表人25日以親筆簽名的方式發出陳情書。

8大學會在陳情書表示，基礎科學為國家科技發展之根本，培育自然科學高階人才更是需要長期累積經驗，博士後研究是高階研究人力起步的重要階段，是全球皆然的國際趨勢。自然科學相關學會長期推動基礎科學學術發展，並關注科技部各項補助辦法對學術界發展的影響。

近期科技部修訂了「科技部補助延攬客座人才作業要點」，其中有關博士後人員的部分明訂「總補助期間最長為六年」 。此外，「同一計畫以延攬一位博士後研究人員為原則。申請延攬二位以上人員者，第二位以上之每一人員均應提供科技計畫經費以外之配合款，且配合款金額應達本部補助總金額之百分之五十以上」。上述修訂影響至深，自然科學學術界對此沸沸揚揚。

各學會接受來自學術界許多反彈聲音，凝聚自然科學學術界意見後，整理並表達看法如下：

一、忽視基礎研究需求的差異性： 博士後研究人員為基礎科學研究社群極為重要的中堅研究人力，更是為我國發展尖端科學的重要推手，新修辦法設下種種限制和不利條件，嚴重影響了我國基礎科學的研究能量。從科技部補助延攬博士後研究員長期的統計資料顯示，自然科學等基礎學科需求高於其他學科， 但相較於美日科技大國仍是成倍數的不足，科技部修訂的新辦法與這個基礎科學發展的核心需求背道而馳。

二、漠視我國高教生態面臨困境： 博士後研究是階段性的訓練和研究生涯的「正職」，惟因我國高教面臨少子化，又因長期投入不足未能提高師生比，國內更高階的人力市場一時無法成長，因此維持博士後研究的穩定是一舉兩得之措施。我們都知道高階研究人力的培養是我國科技發展的基石，也是國力的一部分，科技部本次辦法的修訂，不但造成博士後這一研究主力人員的惶恐，也打擊了高教士氣，再次降低了博士班已經十分低迷的就讀意願，長遠來看不但對我國高教發展不利，對科技和產業的整體提升也是雪上加霜之舉。

三、大型設施與整合研究推動面臨困境：自然科學的卓越，經常須要大型的設施的建置與長期維護 ， 另外重點科學項目一位主持人確實須要與多位博士後人力共同組成研究團隊 ， 我國科技的長期國際競爭力，與這些重大的設施與整合型計畫息息相關，科技部新修訂的博士後辦法，使得這些重大基礎設施與研究，將面臨無法聘任適當人數博士後高階研究人力的窘境 ， 完全忽視了基礎研究與應用研究的

差異性。

8大學會強調，證之前述，誠請科技部能仔細審酌評估，本次修訂對我國科技發展造成的重大衝擊，再予規劃符合學術界期待的配套補救措施。

(旺報 )