真心「蠔」滿足！來金典酒店美味「生蠔」吃到飽每人只要1738元

法國吉拉多、芬蒂克雷生蠔口感肥美，尾韻帶有淡淡奶香味。（圖片提供／台中金典酒店）

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美國生蠔海水味較淡，適合搭配特製醬料品嘗。（圖片提供／台中金典酒店）

時序入秋氣溫逐漸轉涼，正是大啖美味「生蠔」好時節，台中金典酒店旗下各餐廳，包括Lauras Steak House、金典鐵板燒、大廳酒吧、金園中餐廳，打造全新「蠔秋鮮食節」，即日起至9月30日帶給老饕全新味覺饗宴。

酒店引進法國吉拉多、芬蒂克雷與美國生蠔3款品項，讓食家饕客一次滿足。說到肥美生蠔，不可不知有生蠔界勞斯萊斯稱號「法國吉拉多生蠔」，個頭碩大富含彈性，入口肉質肥美，緊接著海水微鹹風味與淡淡乳香充斥口中。而「芬蒂克雷生蠔」養殖於富含藻類與浮游生物環境，滿滿大海鮮味與榛果香味繚繞舌尖。

「蠔秋鮮食節」館內所有餐廳同步供應法國美味生蠔，單點每顆320元+10%元;肥美生蠔搭配美酒滋味絕佳，全新「生蠔套餐組」內含2顆吉拉多2號生蠔、2顆芬蒂克雷生蠔與白酒2杯，每日限量5組，售價1080元＋10%。

館內栢麗廳加碼推出「生蠔無限放題」活動，即日起至10月15日，消費者可無限大啖法國和美國生蠔，主廚建議先品嘗原味，讓大海滋味在口中蔓延，接著加入些許檸檬、五味醬和紅酒醋醬享用，醬汁巧妙襯托肉質清甜及鮮嫩度，讓人愈吃愈上癮，不分平、假日每人1580元＋10%。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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