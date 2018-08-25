823為何大淹水？100年重現期的大暴雨 縣市區排擋不了

2018年08月25日 18:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

僅是熱低壓，並非颱風，然帶給中南部台灣的災害竟比颱風更嚴重，農作物、畜牧、學校等，初估災損已破億。水利署檢視此次淹水最嚴重的高雄、台南、嘉義縣市的災情後指出，這些淹水地區的累積雨量動輒高達四、五百毫米，這樣的雨量已經超過一百年重現期，遠遠超過目前區域排水只有十年保護標準的承受能力！

水利署表示，目前台灣對於各縣市區域排水所規劃的保護標準是十年重現期，換算成累積雨量，視各地情形從一百多毫米到三百多毫米不等，以高雄市美濃地區排水系統為例，保護標準十年，所能承受的降雨量是349毫米，但0823熱帶低壓所帶來的雨量卻是514.9毫米。

台南市安順寮排水系統十年的保護標準，換算成所能承受的降雨量是283毫米，但是安順寮排水卻累積了499.8毫米；同樣的狀況也發生在嘉義市，以八掌溪支流排水為例，十年的保護標準是137毫米，但所下的雨量卻是563.5毫米；水利署表示，這些區排如果要能承受這樣的雨量，必需是超過一百年重現期的保護標準才不會造成淹水。

近年來政府投入龐大的治水預算，何以這些區域排水的保護標準只有十年？水利署解釋，在政府投入治水預算之前，各縣市區排的保護標準其實只有二年！把保護標準提升到十年，是從民國95年易淹水地區水患治理計劃開始，事實上，全台各縣市區域排水系統共1673條，中央及地方攜手合作陸陸續續做了十二年，才一步一步把區域排水的保護標準從二年提升到十年，如果要把保護標準提升到一百年，所花費的治水預算將是天文數字，耗費的時間亦不可想像！

目前全台區域排水的保護標準從二年提升為十年，已經優於許多先進國家，但是面對氣候變遷愈趨頻繁的暴雨，現在的區域排水還是無法抵禦，因此水利署已著手以「逕流分擔、出流管制」為思考方向，提高各縣市承受災害的韌性。

雖說水利署已提出解釋，然這次823中南部大淹水，也讓人知道台灣排水系統、建設仍有不足！目前全球暖化已日趨嚴重，高溫炎熱、大雨淹水恐會成常態，台灣如何應變極端氣候，政策、人力、規劃等都是值得台灣人所深思的。

(中時電子報)