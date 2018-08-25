影》永和分屍案破案 非裔男夥同友人行兇

2018年08月25日 19:04 中時電子報 王揚傑 、 陳信翰 中天新聞/林俊鋒、姚立強、 邵子揚 湯萱樂,中國時報/中天新聞/林俊鋒、姚立強、

認了！非裔男咬2共犯 永和分屍案台籍人涉案

非裔男認了，43歲加拿大籍男子Ryan（中文名：顏柏萊）21日遭人殺害分屍，經警方追查，鎖定3人涉案，昨晚起已在台北市查逮捕1名非裔美籍男子及負責買開山刀的我國籍吳姓男子到案，偵訊後，2嫌今（25日）晚已依殺人罪嫌移送新北地檢署複訊，另名涉案的美籍孫姓男子仍在逃。

警方調查，非裔凶嫌及在逃的美籍男子疑是向Ryan購買毒品後，警方後腳就跟著上門逮人，凶嫌懷疑遭Ryan舉報，故預謀殺害Ryan後支解棄屍。

據悉，遭逮的非裔男子與美籍同夥與Ryan本是舊識，常向Ryan購買大麻，但自今年5月Ryan遭北市警方查獲後，近來朋友之間只要和他交易，就會被警方盯上，懷疑Ryan為了減輕罪刑，已成為警方線人。

由於2嫌熟悉Ryan每日生活作息，知他午後和晚間會到中正橋下橫移門外河濱公園遛狗2次，遂在8月上旬協請吳姓男子在北市萬華區購買2把開山刀，21日晚間從台北市萬華區租借Ubike騎到河濱公園埋伏，隨身攜帶凶刀及鐵鍊，待Ryan現身即痛下殺手。

警方研判，2嫌以鐵鍊捆綁Ryan控制行動，在階梯處亂刀砍殺Ryan，Ryan的愛犬LuLu護主吼叫攻擊，也遭2嫌砍殺，導致LuLu鼻子受傷逃回Ryan於永和新生街租屋處。

2嫌將Ryan拖到河床就地分屍、裝袋，將屍體棄置河中後逃逸，殘屍於22日下午新店溪退潮被發現。

警方表示，到案的凶嫌矢口否認，買刀的吳男也聲稱不知情，警方已將2嫌移送地檢署複訊。

(中時電子報)