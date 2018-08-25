冷血小英坐裝甲車勘災！ 網友看好年底藍營狂拿16縣市

2018年08月25日 19:24 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

隨著年底九合一選戰進入倒數90天，但近日因受熱帶低氣壓影響，南部縣市多處傳出淹水災情，今更傳出蔡英文坐雲豹裝甲車南下嘉義勘災，被災民批感受不到淹水之苦，小英危機應變不足，更受到南部民眾質疑，有網友在批踢踢說，年底選舉，他預估藍營將拿下包含離島在內的16個縣市，綠營只能免強守住5個縣市，其他網友則認為，「雲林、高雄會翻盤，新竹市林智堅很穩」。

網友說，藍會贏得「基隆、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義市、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、連江，等16縣市」，綠營只會拿下「雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東」，「首都台北市則仍由柯文哲成功連任」。

網友還說，對於大部份民調中心對於基隆、桃園、新竹這三個縣市的民調準確度，抱持質疑態度，網友認為，在「樣本數、機構效應、被訪問者回答的真實性」方面，未必完善，且認為綠中央有執政包袱，這是他估計藍營會贏的原因。

該網友強調，台中彰化的部分，因台中過往是藍綠輪流執政，並無固定顏色，彰化民調也是平手，加上中央綠營有執政包袱，所以台中彰化才會估藍營能贏。

其他網友則持保留看法，「雲林、高雄會翻盤，新竹市林智堅很穩」、「桃園我覺得鄭很穩耶」、「你這預測結果，2022年比較有可能」、「桃園不用想了」、「基隆跟桃園綠的很穩」。

(中時電子報)